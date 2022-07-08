Н'Диайе продлил контракт с ЦСКА и ушёл в аренду в болгарский клуб «Арда»

Пресс-служба ЦСКА сообщила об уходе в аренду нападающего Лассаны Н'Диайе.
ПФК ЦСКА и «Арда» из высшего дивизиона чемпионата Болгарии заключили соглашение о переходе нападающего Лассаны Н’Диайе на правах аренды.
Малиец будет выступать за команду из города Кырджали до окончания сезона-2022/23. Перед уходом в аренду Н’Диайе продлил контракт с ПФК ЦСКА до окончания сезона-2023/24.
Туда-сюда по арендам мотается, да всё никак в основе не заиграет.
Туда-сюда по арендам мотается, да всё никак в основе не заиграет.