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Н'Диайе продлил контракт с ЦСКА и ушёл в аренду в болгарский клуб «Арда»

08 июля 2022, 18:12

Пресс-служба ЦСКА сообщила об уходе в аренду нападающего Лассаны Н'Диайе.

ПФК ЦСКА и «Арда» из высшего дивизиона чемпионата Болгарии заключили соглашение о переходе нападающего Лассаны Н’Диайе на правах аренды.

Малиец будет выступать за команду из города Кырджали до окончания сезона-2022/23. Перед уходом в аренду Н’Диайе продлил контракт с ПФК ЦСКА до окончания сезона-2023/24.

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sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
08 июля в 21:52
Ну вот увидели))
ДАША Д
ДАША Д
08 июля в 19:32
Зарплату будет получать как в ЦСКА, а играть в другом клубе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
08 июля в 19:09
У Педры ситуац ия похожа? Этот пришёл в ЦСКА в 17 лет бесплатно, играл за молодежку. Педра же дорого обошёлся Федун у, а избавиться никак.
hаrut
hаrut
08 июля в 18:34
Вечный арендатор
makkie
makkie
08 июля в 18:20
Мучают негритёнка кони.
Туда-сюда по арендам мотается, да всё никак в основе не заиграет.
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июля в 18:16
Футболист невидимка.
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