Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Суперкубок 2022

Аршавин: «Думаю, что „Спартак“ после 1:7 будет бояться»

09 июля 2022, 10:55
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о фаворите матча за Суперкубок России.

Сложно что-то говорить о «Спартаке», потому что я не видел ни одной игры команды. Думаю, «Зенит» все равно будет доминировать, они выйдут плюс-минус в том же составе, в котором доигрывали прошлый чемпионат. Если «Зенит» не проиграет сам себе, то возьмет Суперкубок.

Вряд ли мы увидим открытый футбол. Думаю, что «Спартак» после 1:7 будет бояться, чтобы опять не получить здесь кошелку. Конечно, они не будут играть от обороны, но все равно будут держать в голове, что нельзя нарываться на быстрые атаки «Зенита». Итоговый счет? 3:1 в пользу «Зенита».

Все новости
Сперцян: «После 1:3 было ощущение, что можем вытащить матч со „Спартаком“»
Сегодня, 06:35
Сперцян оценил старт нового сезона для «Краснодара»
Сегодня, 06:31
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
Сортировать
Все комментарии
Рыжая Борода
Рыжая Борода
09 июля в 21:17
...лучше бы боялись )
Союзник противников
Союзник противников
09 июля в 15:39
Этот счёт помнят только болельщики и околофутбольные комментаторы.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Carl Lewis (раскрыть)
09 июля в 14:20
в суперкубках не бывает хозяев
25процентный клоун
25процентный клоун
09 июля в 14:18
Удачи, Спартак, отличной реализации
Comentarios
Comentarios
09 июля в 13:19
50на 50
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ 287n7hqspuj6 (раскрыть)
09 июля в 12:35
    Futurista
    Futurista ответ 287n7hqspuj6 (раскрыть)
    09 июля в 12:30
    Питерские бабушки будут помнить вечно)...
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    09 июля в 12:23
    Хозяева однозначно фавориты.
    287n7hqspuj6
    287n7hqspuj6
    09 июля в 12:06
    причем здесь 7-1, это уже давно забылось, а большинство игроков и не знает откуда это...
    Futurista
    Futurista ответ Шуnя771 (раскрыть)
    09 июля в 12:02
    Судья не позволит)...
    595rge5uhthh
    595rge5uhthh
    09 июля в 12:02
    Это твои проблемы, чем ты думаешь!
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ David Young (раскрыть)
    09 июля в 12:00
    Да понятно... Но спартача видно издалека....))
    Caniggia
    Caniggia
    09 июля в 12:00
    А с какого перепугу они должны бояться? Тренер уже другой и в составе произошли изменения. Думаю, психология Спартака поменялась с приходом молодого и дерзкого Абаскаля. Но бояться они точно не будут, многие просто не знают о том поражении, а кто и участвовал в нём, наоборот, должен быть мотивирован на реванш, тем более на кону матча официальный трофей.
    David Young
    David Young ответ Шуnя771 (раскрыть)
    09 июля в 11:54
    Приходится таковым являться иногда, в том числе ввиду особенностей национальной модерации.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ David Young (раскрыть)
    09 июля в 11:52
    Да Вы батенька скептик, щас поставлю всё, нажитое непосильным трудом на соккере, на победу ФК Спартак!))
    sv_1969
    sv_1969
    09 июля в 11:19
    не думаю что КБ будут в обороне сидеть! Не умеют
    Mangur
    Mangur
    09 июля в 11:16
    Аршавин не может забыть порку Зенита от Динамо 1-7. Фантомные боли чувствуются в его словах
    stanichnik
    stanichnik
    09 июля в 11:14
    Хозяева однозначно фавориты, но разгрома точно не будет.
    ABir
    ABir
    09 июля в 11:10
    Праздник футбола все равно состоится, но настроение после матча не у всех будет праздничное
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    09 июля в 11:07
    А Абаскалю не по-барабану что там у Руя в Питере было ???

    Да и нет уж в Спартаке Айртона,Бакаева,Ларссона и прочих...
    И в Зените нет уж автора дубля того матча Азмуна... ни Дзюбы....

    Оглядываться на тот матч - уж точно не стОит...
    David Young
    David Young ответ Шуnя771 (раскрыть)
    09 июля в 11:04
    Нужно собрать Отряд Самоубийц во главе с Квинси-любителем ножей, тогда может быть удастся это осуществить.
    Шуnя771
    Шуnя771
    09 июля в 10:59
    Как бы в обратку 7 не получили, распетушились!))
    drug01
    drug01
    09 июля в 10:57
    Игра покажет кто прав
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     