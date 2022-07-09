Аршавин: «Думаю, что „Спартак“ после 1:7 будет бояться»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о фаворите матча за Суперкубок России.
Сложно что-то говорить о «Спартаке», потому что я не видел ни одной игры команды. Думаю, «Зенит» все равно будет доминировать, они выйдут плюс-минус в том же составе, в котором доигрывали прошлый чемпионат. Если «Зенит» не проиграет сам себе, то возьмет Суперкубок.
Вряд ли мы увидим открытый футбол. Думаю, что «Спартак» после 1:7 будет бояться, чтобы опять не получить здесь кошелку. Конечно, они не будут играть от обороны, но все равно будут держать в голове, что нельзя нарываться на быстрые атаки «Зенита». Итоговый счет? 3:1 в пользу «Зенита».
Как же их жалко, даже историю клуба не знают, бедненькие.
Вы по что так спартачей обижаете?
Как же их жалко, даже историю клуба не знают, бедненькие.
Вы по что так спартачей обижаете?
Да и нет уж в Спартаке Айртона,Бакаева,Ларссона и прочих...
И в Зените нет уж автора дубля того матча Азмуна... ни Дзюбы....
Оглядываться на тот матч - уж точно не стОит...
Да и нет уж в Спартаке Айртона,Бакаева,Ларссона и прочих...
И в Зените нет уж автора дубля того матча Азмуна... ни Дзюбы....
Оглядываться на тот матч - уж точно не стОит...