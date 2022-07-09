Федун ответил на извинения Бердыева

Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на извинения тренера Курбана Бердыева за то, что он не возглавил клуб в 2016 году.
Бердыев сказал, что жалеет о своём решении? Все вопросы к Курбану Бекиевичу.
«Спартак» в итоге вместо Дмитрия Аленичева возглавил Массимо Каррера. Под руководством итальянца команда стала чемпионом в 2017 году.
Теперь эта упущенная выгода будет пилить Бердыева изнутри всю его оставшуюся жизнь.
Теперь эта упущенная выгода будет пилить Бердыева изнутри всю его оставшуюся жизнь.