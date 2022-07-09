Федун ответил на извинения Бердыева

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09 июля 2022, 02:47

Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на извинения тренера за то, что он не возглавил клуб в 2016 году.

Бердыев сказал, что жалеет о своём решении? Все вопросы к Курбану Бекиевичу.

«Спартак» в итоге вместо Дмитрия Аленичева возглавил Массимо Каррера. Под руководством итальянца команда стала чемпионом в 2017 году.