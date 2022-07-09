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Федун ответил на извинения Бердыева

09 июля 2022, 02:47

Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на извинения тренера Курбана Бердыева за то, что он не возглавил клуб в 2016 году.

Бердыев сказал, что жалеет о своём решении? Все вопросы к Курбану Бекиевичу.

«Спартак» в итоге вместо Дмитрия Аленичева возглавил Массимо Каррера. Под руководством итальянца команда стала чемпионом в 2017 году.

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Все комментарии
протон
протон
09 июля в 22:34
Федун уже сказал Бердыеву всё, что хотел :0)
Союзник противников
Союзник противников
09 июля в 15:42
То есть,Зарема извинений не приняла.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
09 июля в 06:37, ред.
У Бердыева была возможность сделать то, что он больше всего любит и умеет в футболе. Но как говориться жадность фраера сгубила. Ему надо было соглашаться на условия Федуна, а уже потом обобрать его до нитки, но Бердыев хотел всё сразу и что бы это ещё и на бумаге прописано было. Даже такой доверчивый Федун заподозрил, что то не ладное.
Теперь эта упущенная выгода будет пилить Бердыева изнутри всю его оставшуюся жизнь.
AlanW 1
AlanW 1
09 июля в 03:03
Нужно было тоже 6 лет подождать с ответом.
Caniggia
Caniggia
09 июля в 02:55
Комментарий Федуна максимально исчерпывающий, впрочем, как всегда, ответивший, наконец, на все вопросы в этом деле и расставивший все точки над i !
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