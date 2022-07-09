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Горшков: «„Зенит“ намного предпочтительнее выглядит, чем „Спартак“»

09 июля 2022, 09:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков высказался о расстановке сил в матче за Суперкубок России.

Понятно, что интерес к матчу будет колоссальным, учитывая вывеску — «Зенит» против «Спартака». Подоплёки добавляет факт, что игра проходит в Санкт-Петербурге. Должен выйти интересный матч.

На мой взгляд, «Зенит» намного предпочтительнее выглядит, чем «Спартак». В Суперкубке петербуржцы всё-таки победят.

Будут ли скандальные высказывания от «Спартака» после матча? Я думаю, в любом случае будут продолжаться разговоры о том, что неправильно было проводить игру в Санкт-Петербурге. На мой взгляд, самым логичным вариантом было провести матч на нейтральном стадионе. Это было бы объективно. Если «Зенит» ещё и выиграет, подтвердит это в игре, в любом случае какие-то скандальные высказывания будут.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
09 июля в 12:20
Что есть, то есть.
ABir
ABir
09 июля в 11:36
Главное, чтобы ещё судейство не напортачило
Шуnя771
Шуnя771
09 июля в 11:23
В таких играх случится может все и не факт, что "петербуржцы всё-таки победят"
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
09 июля в 10:21
Но игра одна...
Caniggia
Caniggia
09 июля в 09:50
Спартак сейчас главная загадка среди всех команд РПЛ. Так что, может случиться всё, как 7-1, так и 1-3, тем более всё решается в одном единственном матче. Но Зенит, конечно, безусловный фаворит.
1 984
1 984
09 июля в 09:41
Вечером увидим.
Comentarios
Comentarios
09 июля в 09:40
Да посмотрим Спартак стал играть в другую схему
VeniaminS
VeniaminS
09 июля в 09:34
Посмотрим в игре!!!
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