Горшков: «„Зенит“ намного предпочтительнее выглядит, чем „Спартак“»

Бывший игрок «Зенита» высказался о расстановке сил в матче за Суперкубок России.

Понятно, что интерес к матчу будет колоссальным, учитывая вывеску — «Зенит» против «Спартака». Подоплёки добавляет факт, что игра проходит в Санкт-Петербурге. Должен выйти интересный матч.

На мой взгляд, «Зенит» намного предпочтительнее выглядит, чем «Спартак». В Суперкубке петербуржцы всё-таки победят.

Будут ли скандальные высказывания от «Спартака» после матча? Я думаю, в любом случае будут продолжаться разговоры о том, что неправильно было проводить игру в Санкт-Петербурге. На мой взгляд, самым логичным вариантом было провести матч на нейтральном стадионе. Это было бы объективно. Если «Зенит» ещё и выиграет, подтвердит это в игре, в любом случае какие-то скандальные высказывания будут.