Глушаков: «Жду матч за Суперкубок. В принципе, никаких ожиданий»

Экс-игрок «Спартака» поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России.

Жду матч за Суперкубок. В принципе, никаких ожиданий. Матч за трофей. Естественно, мои симпатии на стороне «Спартака».

«Спартак» не побеждает 10 лет в Питере? Годы идут, поколения меняются, футболисты меняются. Возможно, кто-то будет думать об этом, а кто-то — нет. Когда футболисты выходят на поле, они не думают, сколько лет они не выигрывают. Прежде всего ставят перед собой результат на табло — вот и всё. Что будет сейчас и на данный момент. А все другие результаты остались в прошлом.