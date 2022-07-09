Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Суперкубок 2022

Глушаков: «Жду матч за Суперкубок. В принципе, никаких ожиданий»

09 июля 2022, 10:47
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России.

Жду матч за Суперкубок. В принципе, никаких ожиданий. Матч за трофей. Естественно, мои симпатии на стороне «Спартака».

«Спартак» не побеждает 10 лет в Питере? Годы идут, поколения меняются, футболисты меняются. Возможно, кто-то будет думать об этом, а кто-то — нет. Когда футболисты выходят на поле, они не думают, сколько лет они не выигрывают. Прежде всего ставят перед собой результат на табло — вот и всё. Что будет сейчас и на данный момент. А все другие результаты остались в прошлом.

Все новости
Сперцян: «После 1:3 было ощущение, что можем вытащить матч со „Спартаком“»
Сегодня, 06:35
Сперцян оценил старт нового сезона для «Краснодара»
Сегодня, 06:31
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
09 июля в 17:19
Философия - дело тонкое.
Союзник противников
Союзник противников
09 июля в 15:41
Хм,ждёт,но ожиданий нет...
Шуnя771
Шуnя771
09 июля в 11:17
Однако выстрелил философией!)
Бубнин
Бубнин
09 июля в 11:13, ред.
Ожидаю, но не жду.
Жду, не ожидая..
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 июля в 10:59
Какие могут быть ожидания от человека ненавидящего спартак.
Caniggia
Caniggia
09 июля в 10:59, ред.
Хорошо сказал Глушак! Жду матча, но ожиданий никаких! "Учитесь, Киса!"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 июля в 10:57
Титан словестности...
Глушаков : "Жду. Никаких ожиданий"
kdx3ypywk9we
kdx3ypywk9we
09 июля в 10:56
Надо ожидать боевую игру,
4fb4tttc9x89
4fb4tttc9x89
09 июля в 10:52
все правильно, но силы то не равны...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 