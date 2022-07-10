Мелкадзе: «С Гараниным мы чаще стали играть через короткий пас»

Форвард «Сочи» порассуждал о задачах на новый сезон.

В чем изменился «Сочи» при новом тренере? Если вкратце, то чаще стали играть через короткий пас. И чаще взаимодействуем с вратарем при выходе из обороны.

Стало больше разнообразия в атаке. При Федотове надо было открываться строго за спину, вытягивать линию обороны соперника. А при Гаранине можно отскочить в недодачу, и другой наш игрок может открыться за спину.

Успехом будет доказать, что это второе место мы в прошлом сезоне заняли неслучайно.