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Мелкадзе: «С Гараниным мы чаще стали играть через короткий пас»

10 июля 2022, 10:30

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе порассуждал о задачах на новый сезон.

В чем изменился «Сочи» при новом тренере? Если вкратце, то чаще стали играть через короткий пас. И чаще взаимодействуем с вратарем при выходе из обороны.

Стало больше разнообразия в атаке. При Федотове надо было открываться строго за спину, вытягивать линию обороны соперника. А при Гаранине можно отскочить в недодачу, и другой наш игрок может открыться за спину.

Успехом будет доказать, что это второе место мы в прошлом сезоне заняли неслучайно.

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Все комментарии
протон
протон
10 июля в 19:17
Уход тренера и двух ведущих игроков может здорово ослабить команду, а если уйдет и Нобоа, то будет совсем кирдык.
Минус Федотов, минус Кассьерра, минус Попов, минус Прохин с Родригао. Потеря всех ключевых игроков по каждой позиции, кроме Юсупова, Нобоа (и то под вопросом, сейчас ЦСКА или Зенит может подсуетятся) и Жоазиньо.
Для Сочи в следующем году первая шестерка будет невероятным фартом.
shlomo2
shlomo2
10 июля в 10:43
Посмотрим как все это будет реализовано в матчах
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