Мелкадзе: «С Гараниным мы чаще стали играть через короткий пас»

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе порассуждал о задачах на новый сезон.
В чем изменился «Сочи» при новом тренере? Если вкратце, то чаще стали играть через короткий пас. И чаще взаимодействуем с вратарем при выходе из обороны.
Стало больше разнообразия в атаке. При Федотове надо было открываться строго за спину, вытягивать линию обороны соперника. А при Гаранине можно отскочить в недодачу, и другой наш игрок может открыться за спину.
Успехом будет доказать, что это второе место мы в прошлом сезоне заняли неслучайно.
Минус Федотов, минус Кассьерра, минус Попов, минус Прохин с Родригао. Потеря всех ключевых игроков по каждой позиции, кроме Юсупова, Нобоа (и то под вопросом, сейчас ЦСКА или Зенит может подсуетятся) и Жоазиньо.
Для Сочи в следующем году первая шестерка будет невероятным фартом.
Минус Федотов, минус Кассьерра, минус Попов, минус Прохин с Родригао. Потеря всех ключевых игроков по каждой позиции, кроме Юсупова, Нобоа (и то под вопросом, сейчас ЦСКА или Зенит может подсуетятся) и Жоазиньо.
Для Сочи в следующем году первая шестерка будет невероятным фартом.