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Ротенберг: «Нет требования повторить результат прошлого сезона»

10 июля 2022, 09:33

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

Игра всё покажет, рано сейчас говорить о чем-то. Первые матчи при Гаранине показывают, что есть своеобразная игра, есть какие-то в ней изменения. Команда едина. Мне нравится, что молодые ребята внедряются в состав и показывают, на что способны. Гаранина я знаю по «Динамо», поэтому пригласил его в «Сочи», когда стало ясно, что Федотов уходит в ЦСКА. Задача перед ним стоит побеждать в каждом следующем матче, какое-то конкретное место в таблице не требуем, в том числе и нет обязательного требования повторить результат прошлого сезона. Главное — построить команду на длинной дистанции.

Ранее в клубе произошли изменения в тренерском штабе.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
10 июля в 11:37
О повторении результата прошлого сезона и речи идти не может. Но и за вылет Сочи бороться не будут. Состав по-прежнему опытный, хоть и ушли два основных игрока. Наверняка, в состав будет внедряться перспективная молодёжь. Думаю, Сочи вполне по силам бороться за первую половину таблицы. Гаранин очень приличный тренер и пример Енисея это доказал. Наверняка, изменится стиль игры команды. Сочи начнёт играть в более комбинационный футбол с коротким и средним пасом. Вообщем, посмотрим на построение новой команды. Будет интересно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 июля в 10:53
Тренер ещё не вник в суть!
Сп62
Сп62
10 июля в 09:47
Заявление логично.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
10 июля в 09:44
    Zenit_84
    Zenit_84
    10 июля в 09:38
    Естественно, кто там остался-то?
    stanichnik
    stanichnik
    10 июля в 09:36
    Тренер сменился, да и состав другой
    Гость
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