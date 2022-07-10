«Думаю, что чемпион России уже известен». Баженов после матча за Суперкубок

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал поражения «красно-белых» в матче за Суперкубок России против «Зенита» (0:4).

То, о чем говорили перед матчем, то и произошло. «Зенит» сделал все очень легко. «Спартаку» было тяжело что-то предложить команде Семака. Нельзя было пропускать гол в самом начале. Пока я не понял, в какой футбол хочет играть Абаскаль. Думаю, что чемпион России уже известен. Шансов у остальных просто нет.