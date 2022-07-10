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«Думаю, что чемпион России уже известен». Баженов после матча за Суперкубок

10 июля 2022, 00:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал поражения «красно-белых» в матче за Суперкубок России против «Зенита» (0:4).

То, о чем говорили перед матчем, то и произошло. «Зенит» сделал все очень легко. «Спартаку» было тяжело что-то предложить команде Семака. Нельзя было пропускать гол в самом начале. Пока я не понял, в какой футбол хочет играть Абаскаль. Думаю, что чемпион России уже известен. Шансов у остальных просто нет.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
10 июля в 10:28
Ну и ладно, самая интересная борьба будет внизу таблицы, как и в этом году и будем вниз смотреть (в корень).
Валерыч
Валерыч
10 июля в 10:00
Ну, и кому он интересен такой чемпионат
с заранее известным победителем?
1 984
1 984
10 июля в 07:53
Отменяйте бессмысленный чемпионат! Медальки питерским!
ЮЗИК
ЮЗИК
10 июля в 07:49
Скорей всего так и будет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 июля в 06:45
Всякое может случится!
93vfr9a6knun
93vfr9a6knun
10 июля в 05:01
Все правильно, очередной победитель...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
10 июля в 00:28
Извиняюсь, не только Вы в гонке будете... 10ое место жмёт?
протон
протон
10 июля в 00:23, ред.
Пару часов назад об этом высказался. И привел аргументы.
Гость
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