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Чернышов: «Я предсказывал уверенную победу „Зенита“, так и вышло»

10 июля 2022, 09:41
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о матче Суперкубка России.

Я до игры еще говорил, что «Зенит» — явный фаворит. Команда неплохо выглядела во время предсезонного Кубка, производила хорошее впечатление. «Спартак» же снова поменял тренера, это не совсем хорошо для игроков. «Спартак» проводил товарищеские матчи, но это не та подготовка, которую хотел бы иметь главный тренер, думаю, он бы хотел сыграть с более серьезными соперниками, но сложилась такая ситуация...

Я предсказывал уверенную победу «Зенита», так и вышло. Питерцы просто переиграли москвичей, задавили их и запрессинговали. Третий мяч «Зенита» помог «Спартаку» избежать более крупного поражения, потому что после этого гола чемпион сбавил обороты и стал доигрывать матч.

О «Спартаке» сказать что-то сложно, с первых минут они пытались играть активно, но ничего у них не получилось. Примерно после 20-й минуты «Зенит» взял игру под свой контроль.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
10 июля в 11:49
Победу несложно было предположить, но думалось что 3-0 или 3-1.
drug01
drug01
10 июля в 11:13
Всё было известно даже зимой-весной
Caniggia
Caniggia
10 июля в 10:47
Воистину провидец! И почему это у Спартака первые 20 минут ничего не получалось? Очень даже получалось! И забивать они могли дважды и прессинговали достаточно неплохо, но первый гол-шедевр от Сергеева, надломил Спартак и после него начала просматриваться неуверенность, стало больше брака. По сути, после первого гола Зенита, ничего путного от Спартака мы не увидели вплоть до выхода Зиньковского и Шамара, вместо никакущего Соболева. С ними Спартак начал пытаться хоть что-то создать впереди в паре с Квинси и пару полумоментов создали. Даже пенальти чистый заработали, который почему-то Москалёв с Карасёвым не увидели. Но даже, если бы был назначен пенальти и Спартак его бы реализовал, шансов на общую победу у него всё равно бы не было. Зенит на тот момент уже играл в пол силы и всё равно уверенно контролировал матч.
hjlzuf
hjlzuf
10 июля в 10:39
Не один ты это предсказывал.
shlomo2
shlomo2
10 июля в 10:00
Думал, что Спартак хоть один забьет...
Валерыч
Валерыч
10 июля в 09:54, ред.
Иначе и быть не могло в данной ситуации.
Зенит, который итак по своему составу на голову сильнее Спартака,
решил ещё и усилиться домашним полем.
Ну, радуйтесь теперь, герои.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 июля в 09:47
Все её предсказывали!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
10 июля в 09:46
Сколько у него ног?)
Гость
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