Чернышов: «Я предсказывал уверенную победу „Зенита“, так и вышло»

Бывший тренер «Спартака» поделился мнением о матче Суперкубка России.

Я до игры еще говорил, что «Зенит» — явный фаворит. Команда неплохо выглядела во время предсезонного Кубка, производила хорошее впечатление. «Спартак» же снова поменял тренера, это не совсем хорошо для игроков. «Спартак» проводил товарищеские матчи, но это не та подготовка, которую хотел бы иметь главный тренер, думаю, он бы хотел сыграть с более серьезными соперниками, но сложилась такая ситуация...

Я предсказывал уверенную победу «Зенита», так и вышло. Питерцы просто переиграли москвичей, задавили их и запрессинговали. Третий мяч «Зенита» помог «Спартаку» избежать более крупного поражения, потому что после этого гола чемпион сбавил обороты и стал доигрывать матч.

О «Спартаке» сказать что-то сложно, с первых минут они пытались играть активно, но ничего у них не получилось. Примерно после 20-й минуты «Зенит» взял игру под свой контроль.