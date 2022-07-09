Боярский: «Этой победой „Зенит“ уже определил чемпионство этого сезона»

Народный артист РСФСР , певец и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу питерского клуба над «Спартаком» (4:0) в матче за Суперкубок России.

Результат по игре, слова излишни здесь, всё в порядке, сделали то, что хотели. Я поздравляю Семака, Тимощука и всю нашу команду с замечательной победой. Не оставили «Спартаку» вообще ни единого шанса, не только на этот сезон, но и на следующий тоже. Этой победой «Зенит» уже определил чемпионство этого сезона.