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Боярский: «Этой победой „Зенит“ уже определил чемпионство этого сезона»

09 июля 2022, 23:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Народный артист РСФСР, певец и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу питерского клуба над «Спартаком» (4:0) в матче за Суперкубок России.

Результат по игре, слова излишни здесь, всё в порядке, сделали то, что хотели. Я поздравляю Семака, Тимощука и всю нашу команду с замечательной победой. Не оставили «Спартаку» вообще ни единого шанса, не только на этот сезон, но и на следующий тоже. Этой победой «Зенит» уже определил чемпионство этого сезона.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
10 июля в 14:34
Из-за того,что чемпион прошлого года победил десятую команду,то следующий сезон можно не начинать???Экий бред...
alexamit
alexamit
10 июля в 12:30
Помолчал бы плешивый!Если бы не газпромовская труба и не ввп в кремле,играл бы зенит на первенство питера!
Валерыч
Валерыч
10 июля в 11:32, ред.
=Зенит определил чемпионство этого сезона...=
и на следующий тоже=

Да, уж чего скромничать, боярин?
Чемпионство всего XXI века.
Если конечно газ не закончится.
Землянин
Землянин
10 июля в 10:10
В прошлом году также пели, и если бы не раздел мира с санкциями Динамо бы вполне могло даже стать чемпионом. Так и тут: не говори гоп, пока не перепрыгнешь 🤗
ДСА
ДСА
10 июля в 07:12
Показали кто в доме хозяин.
ОПС
ОПС
10 июля в 06:26
Не надо говорить заранее.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 июля в 04:42
Пока конкурентов не вижу!
Gahi
Gahi
10 июля в 04:29
Новый сезон ещё не начался, а уже на пьедестале, хуже нет когда Д'Артанья занимается шапкозакидательством, самонадеянность может сыграть злую шутку.
Futurista
Futurista
10 июля в 00:39
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Gorasul (раскрыть)
10 июля в 00:26
Нормальный Старикан) Всяким "Петровым" фору даст!)
Gorasul
Gorasul
10 июля в 00:01
Спятивший старикан...
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