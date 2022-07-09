Боярский: «Этой победой „Зенит“ уже определил чемпионство этого сезона»

Народный артист РСФСР, певец и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу питерского клуба над «Спартаком» (4:0) в матче за Суперкубок России.
Результат по игре, слова излишни здесь, всё в порядке, сделали то, что хотели. Я поздравляю Семака, Тимощука и всю нашу команду с замечательной победой. Не оставили «Спартаку» вообще ни единого шанса, не только на этот сезон, но и на следующий тоже. Этой победой «Зенит» уже определил чемпионство этого сезона.
и на следующий тоже=
Да, уж чего скромничать, боярин?
Чемпионство всего XXI века.
Если конечно газ не закончится.
и на следующий тоже=
Да, уж чего скромничать, боярин?
Чемпионство всего XXI века.
Если конечно газ не закончится.