Хлусевич: «Мы получили опыт и войдём в сезон с большей агрессией»

Полузащитник «Спартака» высказался по поводу поражения в матче Суперкубка России против «Зенита» (0:4).

Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и за то, что пришли на стадион. Их было очень много, мы этому рады. В начале матча всё получалось, хорошо было. Что случилось потом, пока не знаю. Будем разбирать, смотреть. Первый гол был неожиданным, после отскока. Но не могу сказать, что это сильно повлияло. Если бы матч проходил не в Санкт-Петербурге, возможно, результат был бы другим, но никто этого точно не знает. Мы получили опыт и войдём в сезон с большей агрессией.

Моя позиция? Я не первый раз играл крайнего защитника, для меня это не проблема. Вполне хорошая позиция. До начала матча в подтрибунке пересекался с Бакаевым. Просто поздоровались. В раздевалку «Спартака» до или после игры он не заходил.