Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Суперкубок 2022

Хлусевич: «Мы получили опыт и войдём в сезон с большей агрессией»

10 июля 2022, 11:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался по поводу поражения в матче Суперкубка России против «Зенита» (0:4).

Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и за то, что пришли на стадион. Их было очень много, мы этому рады. В начале матча всё получалось, хорошо было. Что случилось потом, пока не знаю. Будем разбирать, смотреть. Первый гол был неожиданным, после отскока. Но не могу сказать, что это сильно повлияло. Если бы матч проходил не в Санкт-Петербурге, возможно, результат был бы другим, но никто этого точно не знает. Мы получили опыт и войдём в сезон с большей агрессией.

Моя позиция? Я не первый раз играл крайнего защитника, для меня это не проблема. Вполне хорошая позиция. До начала матча в подтрибунке пересекался с Бакаевым. Просто поздоровались. В раздевалку «Спартака» до или после игры он не заходил.

Все новости
Сперцян: «После 1:3 было ощущение, что можем вытащить матч со „Спартаком“»
Сегодня, 06:35
Сперцян оценил старт нового сезона для «Краснодара»
Сегодня, 06:31
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
Все комментарии
d1metras
d1metras
10 июля в 14:01
я вот долго перед новостью сидел,думал что написать...в итоге это написал))
Птица Феникс
Птица Феникс
10 июля в 12:00
Ну да конечно))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 