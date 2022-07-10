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Пивоваров: «Мы, безусловно, расстроены решением Бальбуэны»

10 июля 2022, 11:50

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров с досадой прокомментировал уход из команды защитника Фабиана Бальбуэны.

Мы, безусловно, расстроены решением Фабиана. Но клуб был готов к возможным последствиям недавнего решения ФИФА, ведёт активную работу на трансферном рынке и сделает всё возможное, чтобы в том числе компенсировать эту потерю. Благодарим Фабиана за самоотверженную игру за «Динамо» и его вклад в завоевание бронзовых медалей в минувшем сезоне, надеемся на его скорое возвращение в наш клуб.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 июля в 11:52
Это потеря для команды...
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