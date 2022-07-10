Пивоваров: «Мы, безусловно, расстроены решением Бальбуэны»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров с досадой прокомментировал уход из команды защитника .

Мы, безусловно, расстроены решением Фабиана. Но клуб был готов к возможным последствиям недавнего решения ФИФА , ведёт активную работу на трансферном рынке и сделает всё возможное, чтобы в том числе компенсировать эту потерю. Благодарим Фабиана за самоотверженную игру за «Динамо» и его вклад в завоевание бронзовых медалей в минувшем сезоне, надеемся на его скорое возвращение в наш клуб.