Колосков: «Более осмысленная игра была у „Зенита“»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:0).

Удивил результат матча. Я рассчитывал, что игра будет результативная, но с двух сторон. Оказалось, что результативная со стороны одной команды. Игра понравилось: она была очень содержательная, держала в напряжении 90 минут. Смотрелось интересно, было много желания, стремления бороться за каждый мяч.

Что касается результата, то здесь сказались два фактора. Первый: более высокое индивидуальное мастерство футболистов «Зенита». Потрясающе были забиты мячи. Более осмысленная игра была у «Зенита». Второе: функциональная подготовка у «Зенита» была выше. Видно, что «Спартак», особенно молодые, не выдерживают такой темп и нагрузку, которую предложил «Зенит».