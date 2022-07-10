Колосков: «Более осмысленная игра была у „Зенита“»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:0).
Удивил результат матча. Я рассчитывал, что игра будет результативная, но с двух сторон. Оказалось, что результативная со стороны одной команды. Игра понравилось: она была очень содержательная, держала в напряжении 90 минут. Смотрелось интересно, было много желания, стремления бороться за каждый мяч.
Что касается результата, то здесь сказались два фактора. Первый: более высокое индивидуальное мастерство футболистов «Зенита». Потрясающе были забиты мячи. Более осмысленная игра была у «Зенита». Второе: функциональная подготовка у «Зенита» была выше. Видно, что «Спартак», особенно молодые, не выдерживают такой темп и нагрузку, которую предложил «Зенит».
Организаторы — молодцы. Потрясающая организация матча. Было хорошее открытие и стадион практически полный. Ещё раз убедился, что РФС абсолютно хорошо провели игру в Санкт-Петербурге.
Что и требовалось доказать
Что и требовалось доказать