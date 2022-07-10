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Колосков: «Более осмысленная игра была у „Зенита“»

10 июля 2022, 11:41
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:0).

Удивил результат матча. Я рассчитывал, что игра будет результативная, но с двух сторон. Оказалось, что результативная со стороны одной команды. Игра понравилось: она была очень содержательная, держала в напряжении 90 минут. Смотрелось интересно, было много желания, стремления бороться за каждый мяч.

Что касается результата, то здесь сказались два фактора. Первый: более высокое индивидуальное мастерство футболистов «Зенита». Потрясающе были забиты мячи. Более осмысленная игра была у «Зенита». Второе: функциональная подготовка у «Зенита» была выше. Видно, что «Спартак», особенно молодые, не выдерживают такой темп и нагрузку, которую предложил «Зенит».

Организаторы — молодцы. Потрясающая организация матча. Было хорошее открытие и стадион практически полный. Ещё раз убедился, что РФС абсолютно хорошо провели игру в Санкт-Петербурге.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
10 июля в 12:28
Миллер ворует больше чем Федун.
Что и требовалось доказать
ABir
ABir
10 июля в 11:59
В напряжении держала до 3 гола, дальше отпустило
Leha-ha50
Leha-ha50
10 июля в 11:55
У Зенита размер денежного мешка в разы больше. Остальным просто не по карману конкурировать с расхитителем народных ресурсов.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
10 июля в 11:46
Не удивил результат матча.
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