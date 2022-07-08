Титов: «Если мы видим кричалки против Fan ID, надо отменять»

Бывший футболист «Спартака» высказался на тему введения Fan ID.

Я не вникал в эту всю ситуацию, для чего все это делается. Если болельщик не идет, бойкотирует матч, надо собраться и обсудить. Если мы видим кричалки против Fan ID, надо отменять. Вопрос, для чего это, я пока не понимаю.

Если болельщик против, значит я не буду делать [Fan ID]. Я с народом? Конечно.