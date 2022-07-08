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Титов: «Если мы видим кричалки против Fan ID, надо отменять»

08 июля 2022, 22:46

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался на тему введения Fan ID.

Я не вникал в эту всю ситуацию, для чего все это делается. Если болельщик не идет, бойкотирует матч, надо собраться и обсудить. Если мы видим кричалки против Fan ID, надо отменять. Вопрос, для чего это, я пока не понимаю.

Если болельщик против, значит я не буду делать [Fan ID]. Я с народом? Конечно.

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Титов Егор
Источник: sport24.ru
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John 5mith
John 5mith
08 июля в 23:41
Хм... А если будут кричалки против Зенита например - его тоже надо отменять?
протон
протон
08 июля в 23:26
Для того, чтобы Фан Айди был отменен, нужны не только бойкоты фанатов, но и болельщиков, команд и футболистов. Но ведь этого же не будет, так что с Фан Айди, судя по всему, мы надолго.
Передовой опыт, прям как в Турции... Фанаты не выдержат, оформят... А те кто время от времени, или отдельные матчи посещает не будет этим заморачиваться... Куда-то переться, фотку грузить,... Паспорта мало, скаутов и видеокамер недостаточно?
Остапчук 67
Остапчук 67
08 июля в 22:59
Чем меньше дегенератов на стадионе, тем лучше нормальным людям
sk892abmy4bp
sk892abmy4bp
08 июля в 22:52
Какие ещё кричалки?
Гость
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