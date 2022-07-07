Более 2,5 тысяч Fan ID выдано с 4 июля, подано более 32 тысяч заявок

Минцифры сообщило, что с 4 июля выдано более 2,5 тысяч Карт болельщика (Fan ID).
На оформление Карты болельщика подано более 32 тысяч заявлений с момента начала работы сервиса, сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
По данным на 8:00 7 июля более 30 тысяч заявлений подано через портал Госуслуг, более 2 тысяч – оформлено в МФЦ. На данный момент выдано около 2,5 тысяч Карт болельщика.
Также министерство напомнило, что время обработки и проверки данных может занять до 72 часов.
Попрошу оформить в позолоте!)))
А ВИП ложи все зафиксировались Fan ID?)
Попрошу оформить в позолоте!)))
А ВИП ложи все зафиксировались Fan ID?)
интересно будет посмотреть на посещаемость матчей в след году
интересно будет посмотреть на посещаемость матчей в след году
он и без айди уже не интересует молодняк
он и без айди уже не интересует молодняк
Во-вторых, если сложить всех, кто в первую очередь обязаны делать FanID - а это весь персонал всех клубов, весь персонал стадионов, все чиновники, судьи и т.п., журналисты, то там получится огромная цифра. А, я думаю, уж они-то точно кинулись всё делать.
Поэтому число фанатов, сделавших FanID, может быть достаточно ничтожным.
Во-вторых, если сложить всех, кто в первую очередь обязаны делать FanID - а это весь персонал всех клубов, весь персонал стадионов, все чиновники, судьи и т.п., журналисты, то там получится огромная цифра. А, я думаю, уж они-то точно кинулись всё делать.
Поэтому число фанатов, сделавших FanID, может быть достаточно ничтожным.
Имитация бурной деятельности. понятно, что замысел провален изначально. низкая посещаемость, так или иначе, еще бы упала в новом сезоне (на фоне экономического кризиса в стране), а с новой обязаловкой она вообще упадет в район плинтуса.
Имитация бурной деятельности. понятно, что замысел провален изначально. низкая посещаемость, так или иначе, еще бы упала в новом сезоне (на фоне экономического кризиса в стране), а с новой обязаловкой она вообще упадет в район плинтуса.
На страну 140 млн. выдали 2,5 тысячи и преподносят это как успех :-D
И так во всем, обделаться и орать: "ура!"
На страну 140 млн. выдали 2,5 тысячи и преподносят это как успех :-D
И так во всем, обделаться и орать: "ура!"
Пи.Си. Ну если есть Минцифры, значит есть и Минбуквы?...:))))
Пи.Си. Ну если есть Минцифры, значит есть и Минбуквы?...:))))