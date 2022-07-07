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Более 2,5 тысяч Fan ID выдано с 4 июля, подано более 32 тысяч заявок

07 июля 2022, 14:43

Минцифры сообщило, что с 4 июля выдано более 2,5 тысяч Карт болельщика (Fan ID).

На оформление Карты болельщика подано более 32 тысяч заявлений с момента начала работы сервиса, сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

По данным на 8:00 7 июля более 30 тысяч заявлений подано через портал Госуслуг, более 2 тысяч – оформлено в МФЦ. На данный момент выдано около 2,5 тысяч Карт болельщика.

Также министерство напомнило, что время обработки и проверки данных может занять до 72 часов.

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Все комментарии
Alean
Alean
07 июля в 20:11, ред.
2,5 тыс. выданных Fan ID это надо полагать только на футболистов и персонал? И то поди на всех ещё не выдали...
mb32emkdkmt3
mb32emkdkmt3
07 июля в 20:11
Посещаемость вернется на уровень девяностых, это успех.
Шуnя771
Шуnя771
07 июля в 19:55
Где мну проездной билет на стадион?
Попрошу оформить в позолоте!)))
А ВИП ложи все зафиксировались Fan ID?)
BDA81
BDA81
07 июля в 19:37
И того получаеться на данный момент что 34,5 тыс болельщиков на 16 клубов ))) Бинго))
протон
протон
07 июля в 17:16, ред.
Да и без всяких цифр ясно, что это полный провал. Я рад, что правительство наконец добило наш футбол и скоро он закроется. Эти тупицы нарушили главное правило нашей суверенной демократии - поощрение неучастия. Наши люди готовы, что угодно поддержать, хоть массовые казни, лишь бы для этого не надо было с дивана вставать и от них отстали. А тут какая-то идентификация, а потом эти сотни тысяч Фан Айди выльются в практически пустые трибуны на большинстве матчей. Придется писать в отчетах, что на стадион пришло 30 000 при реальных 5000, по ТВ перестанут показывать трибуны, включат интершум. В общем футбольные матчи теперь будут жить своей жизнью.
протон
протон
07 июля в 17:15
Там одни сотрудники клубов да Валуев
ZIBO rock
ZIBO rock
07 июля в 16:41
Что то не видно что те "болельщики", которые еще недавно здесь говорили что без фанатов на стадионе будет лучше, кинулись оформлять ксивы!
vedevas_93
vedevas_93
07 июля в 16:22
и без того посещаемость матчей была не очень, будет на 30% ниже, а быть может еще ниже

интересно будет посмотреть на посещаемость матчей в след году
nikoladolgov
nikoladolgov ответ shlomo2 (раскрыть)
07 июля в 16:11
А уж как менты будут рады что стадионы пусты !
nikoladolgov
nikoladolgov
07 июля в 16:08
Скажите уж сразу - надо добить футбол и смотреть там нечего !
FenixSL
FenixSL ответ shlomo2 (раскрыть)
07 июля в 15:43
они не понимают что убили в футбол
он и без айди уже не интересует молодняк
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
07 июля в 15:34, ред.
Тут нужно заметить, что, во-первых, к официальным цифрам доверия нет просто потому, что официальный посыл "FanID - это хорошо и нужно" и ничего плохого они в принципе не опубликуют.

Во-вторых, если сложить всех, кто в первую очередь обязаны делать FanID - а это весь персонал всех клубов, весь персонал стадионов, все чиновники, судьи и т.п., журналисты, то там получится огромная цифра. А, я думаю, уж они-то точно кинулись всё делать.

Поэтому число фанатов, сделавших FanID, может быть достаточно ничтожным.
Alexnvr
Alexnvr
07 июля в 15:16
Время самый справедливый судья. Начнётся чемп и всё сразу будет видно. А если взглянуть издалека,то не спроста МатчТВ сваливает в тырнет. Чтоб хоть на платных подписках что-то заработать.
старина
старина
07 июля в 15:11
Alexnvr
Alexnvr
07 июля в 15:11
Смешные цифры. Либо ноликов добавили. Среди моих знакомых нет ни одного человека, кто делает эту бумажку/пластик. Наверное это персонал стадионов оформляется.
hns5qrmwz7qe
hns5qrmwz7qe
07 июля в 15:07
Пора занимать очередь
shlomo2
shlomo2 ответ aNOOBis (раскрыть)
07 июля в 15:03
Добра Вам!

Имитация бурной деятельности. понятно, что замысел провален изначально. низкая посещаемость, так или иначе, еще бы упала в новом сезоне (на фоне экономического кризиса в стране), а с новой обязаловкой она вообще упадет в район плинтуса.
aNOOBis
aNOOBis ответ shlomo2 (раскрыть)
07 июля в 14:57
Ты оцени подачу!
На страну 140 млн. выдали 2,5 тысячи и преподносят это как успех :-D
И так во всем, обделаться и орать: "ура!"
shlomo2
shlomo2
07 июля в 14:56
Интересно...они понимают что эти цифры смешны и убоги.... Это даже не весь персонал клубов и стадионов РПЛ...Открыл гос услуги, начал заполнять, там надо фото , сканы паспорта. Ну у меня есть такая возможность - мне и то не хочется этим заниматься. А тысячи тех , кто с компом не друг, ну или не имеют сканера (обычное фото может не пройти), возможности сделать цифровое фото под рукой, ну им это надо? Да тысячи тех, кто ходил - теперь ходить точно перестанут. А уж возможный случайный зритель теперь точно никогда не попадет на матч.

Пи.Си. Ну если есть Минцифры, значит есть и Минбуквы?...:))))
6edktb2h4bju
6edktb2h4bju
07 июля в 14:50
Устроили очередной дурдом гады
Ironigor
Ironigor
07 июля в 14:45
Товарищи болельщики, соблюдайте пожалуйста очередь !)
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