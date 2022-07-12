Тарханов: «Абаскаль — поклонник „Барселоны“, знает, как выстроить игру»

Бывший тренер «Урала» поделился мнением о конкуренции в Российской Премьер-Лиге.

Семак — очень хороший тренер. Да и игроки у «Зенита» супер, но ими ведь ещё нужно управлять. Сейчас «Зенит» лучше всех — они обязаны были выигрывать Суперкубок.