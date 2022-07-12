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Тарханов: «Абаскаль — поклонник „Барселоны“, знает, как выстроить игру»

12 июля 2022, 04:28

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о конкуренции в Российской Премьер-Лиге.

Семак — очень хороший тренер. Да и игроки у «Зенита» супер, но ими ведь ещё нужно управлять. Сейчас «Зенит» лучше всех — они обязаны были выигрывать Суперкубок.

«Спартак» пытается что-то создать. Абаскаль как испанец, поклонник «Барселоны» знает, как выстроить игру. Конкурентов у «Зенита» не вижу. Из «Сочи» и «Локомотива» ушло много игроков, а у ЦСКА — новый тренер. «Краснодар» — всё ещё молодая команда. Поэтому не знаю, кто, кроме «Зенита», будет выделяться в новом сезоне.

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Все комментарии
протон
протон
12 июля в 23:58
Хороший он дядька, всю жизнь футболу посвятил.
makkie
makkie
12 июля в 08:48
Абаскалю работы непочатый край.
Для начала определиться с составом и схемой. Выпускать Денисова, ставить на фланг Игнатова и использовать в защите Хлусевича - такие себе решения...
Maikl322
Maikl322
12 июля в 07:52
Уже проявил себя как тренер ,,замечательной команды,,))
Gahi
Gahi
12 июля в 07:42
Новый сезон покажет как на что способен и чего можно добиться из того что имеешь. Удачи
ABir
ABir
12 июля в 06:08
Получается, что раз Зениту не с кем конкурировать, то и он будет опускаться до уровня окружения
ДАША Д
ДАША Д
12 июля в 04:42
Пока ещё поклонник Барселоны свои знания не показал.
8753hydd2nzd
8753hydd2nzd
12 июля в 04:33
Что-то не верится
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