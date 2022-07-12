Тарханов: «Абаскаль — поклонник „Барселоны“, знает, как выстроить игру»

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о конкуренции в Российской Премьер-Лиге.
Семак — очень хороший тренер. Да и игроки у «Зенита» супер, но ими ведь ещё нужно управлять. Сейчас «Зенит» лучше всех — они обязаны были выигрывать Суперкубок.
«Спартак» пытается что-то создать. Абаскаль как испанец, поклонник «Барселоны» знает, как выстроить игру. Конкурентов у «Зенита» не вижу. Из «Сочи» и «Локомотива» ушло много игроков, а у ЦСКА — новый тренер. «Краснодар» — всё ещё молодая команда. Поэтому не знаю, кто, кроме «Зенита», будет выделяться в новом сезоне.
Для начала определиться с составом и схемой. Выпускать Денисова, ставить на фланг Игнатова и использовать в защите Хлусевича - такие себе решения...
Для начала определиться с составом и схемой. Выпускать Денисова, ставить на фланг Игнатова и использовать в защите Хлусевича - такие себе решения...