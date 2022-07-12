Мостовой: «Пока Fan ID будешь делать, половина чемпионата пройдёт»

Бывший футболист Александр Мостовой поделился мнением о проблемах с оформлением паспорта болельщика (Fan ID).

Ясно, что со временем всё нормализуется. Но то, что люди не могут оформить Fan ID — всё плохо и неорганизованно. Также многие говорят: «А зачем мне это надо вообще?» Многие будут ездить летом куда-то, будут сидеть и решать пойти на футбол завтра. Раньше ты купил билет и пошёл сразу. А сейчас ты этого не сделаешь, тебе Fan ID нужен.