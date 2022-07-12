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ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023Fan ID

Мостовой: «Пока Fan ID будешь делать, половина чемпионата пройдёт»

12 июля 2022, 03:35

Бывший футболист Александр Мостовой поделился мнением о проблемах с оформлением паспорта болельщика (Fan ID).

Ясно, что со временем всё нормализуется. Но то, что люди не могут оформить Fan ID — всё плохо и неорганизованно. Также многие говорят: «А зачем мне это надо вообще?» Многие будут ездить летом куда-то, будут сидеть и решать пойти на футбол завтра. Раньше ты купил билет и пошёл сразу. А сейчас ты этого не сделаешь, тебе Fan ID нужен.

Пока этот Fan ID будешь делать, половина чемпионата пройдёт. Много неожиданного нам преподносит начало нового сезона РПЛ.

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протон
протон
12 июля в 23:56
А-в-НН-говорят-сделали-за-5-минут.
ДСА
ДСА
12 июля в 04:43
Валера Карпин это уже прочувствовал
STVA 1
STVA 1
12 июля в 03:58
Царек это болтун
Гость
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