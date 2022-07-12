Претенденты на «Золотой мяч» будут объявлены 12 августа .

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12 июля 2022, 12:02

Пресс-служба издания France Football сообщает, что имена претендентов на «Золотой мяч» будут объявлены 12 августа.

Кроме того, в этот же день станут известны номинанты на трофей «Льява Яшина» (лучшему вратарю) и «Трофей Копа» (лучшему молодому игроку до 21 года).

В прошлом сезона обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси.