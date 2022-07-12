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Претенденты на «Золотой мяч» будут объявлены 12 августа

12 июля 2022, 12:02

Пресс-служба издания France Football сообщает, что имена претендентов на «Золотой мяч» будут объявлены 12 августа.

Кроме того, в этот же день станут известны номинанты на трофей «Льява Яшина» (лучшему вратарю) и «Трофей Копа» (лучшему молодому игроку до 21 года).

В прошлом сезона обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси.

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12 июляАлександр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии21
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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
12 июля в 18:49
Ха, наивный Бензема, как и раньше не менее наивные Левандовски, Снейдер и др. думает что он получит ЗМ. Там навеки вечные приемный сын Платини забронировал себе этот трофей.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
12 июля в 17:40, ред.
На ЗМ претендентЫ ?! В этом году должен быть просто номинант.
амурец
амурец
12 июля в 17:06
Ну вообще то главный претендент Бензема, ну если 6 халявный ЗМ отдадут Месси никто конечно не удивится, прошлогоднее позорное вручение ЗМ тому подтверждение
A.S.A
A.S.A
12 июля в 15:14
Карим Бензема основной и самый главный претендент, других нет....хотя.....)
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
12 июля в 15:09
месси заберёт, чего уж тут думать
Agamaga........
Agamaga........
12 июля в 14:41
Бензема заслужил, он и получит под старость.
Но достижения Месси - 7 ЗМ, 6 золотых бутс перебить будет практически невозможно!
У Карима кажется золотой бутсы вообще нет.
RoArt
RoArt ответ Elliada (раскрыть)
12 июля в 14:04
Картонно-карлический
ДСА
ДСА
12 июля в 13:51
Ни Месси, ни Роналду больше мяча не видать.
Ironigor
Ironigor
12 июля в 13:12
Претенденты на «Золотой мяч» будут объявлены 12 августа .
Претендентом на "Золотой мяч " и "Трофей Попа" является один из самых отдыхающих игроков Чемпионата Италии в истории футбола ⚽️ Александр Бутырский , он же Александр Фиорентийский , он же просто Александр Кокорин ! Знай Наших !)
Неэгоист
Неэгоист
12 июля в 12:57
Гелевый будет "рад", если Месси попадет в десятку... Тем более он будет "рад" увидеть Лео на сцене, когда он будет вручать ЗМ некогда напарнику шампуня - Бензема...
Шуnя771
Шуnя771
12 июля в 12:53
Карим Бензема
Elliada
Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
12 июля в 12:49
космический, а не косметический
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
12 июля в 12:27
Мой галактический косметический инопланетянин ждёт свою восьмую награду)
s4qx6qcpmuub
s4qx6qcpmuub
12 июля в 12:27
ждем с нетерпением, главные претенденты Левандовский и Бензема...
drug01
drug01
12 июля в 12:25
Скоро узнаем, наших нет???
stanichnik
stanichnik
12 июля в 12:19
Претендентов немного и главный Бензема
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 июля в 12:06
Ждать осталась недолго...
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