Пресс-служба издания France Football сообщает, что имена претендентов на «Золотой мяч» будут объявлены 12 августа.
Кроме того, в этот же день станут известны номинанты на трофей «Льява Яшина» (лучшему вратарю) и «Трофей Копа» (лучшему молодому игроку до 21 года).
В прошлом сезона обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси.
Но достижения Месси - 7 ЗМ, 6 золотых бутс перебить будет практически невозможно!
У Карима кажется золотой бутсы вообще нет.
Но достижения Месси - 7 ЗМ, 6 золотых бутс перебить будет практически невозможно!
У Карима кажется золотой бутсы вообще нет.
Претендентом на "Золотой мяч " и "Трофей Попа" является один из самых отдыхающих игроков Чемпионата Италии в истории футбола ⚽️ Александр Бутырский , он же Александр Фиорентийский , он же просто Александр Кокорин ! Знай Наших !)
Претендентом на "Золотой мяч " и "Трофей Попа" является один из самых отдыхающих игроков Чемпионата Италии в истории футбола ⚽️ Александр Бутырский , он же Александр Фиорентийский , он же просто Александр Кокорин ! Знай Наших !)