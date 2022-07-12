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Билялетдинов: «Новость о прибытии Дзюбы на сбор „Рубина“ — пиар-ход»

12 июля 2022, 17:39

Экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов считает участие экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в тренировке казанского клуба пиар-ходом.

«Рубин» продолжают рассматривать в качестве команды РПЛ — пусть они и временно выбыли в Первую лигу. Новость о прибытии Дзюбы на сбор «Рубина» — пиар-ход. Хотя если Артём не найдёт приемлемый вариант в РПЛ, то появится в «Рубине». Возможно, задержится в Казани, поможет вернуться клубу в РПЛ. В таком случае на следующий год не надо будет искать команду! Сотрудничество с перспективой.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
12 июля в 22:26
В чём заключается этот пиар, я так и не понял. Вот если бы ЦСКА или Динамо, а то Рубин.
79pnkp622s8d
79pnkp622s8d
12 июля в 18:54
Причем очень дешевый.
виктор бочарников
виктор бочарников
12 июля в 18:31, ред.
Блин ,как уже надоела эта малаховщина, скорее бы уже футбол начался.
sihafazatron
sihafazatron
12 июля в 17:46
ФК "Рукин"
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