Билялетдинов: «Новость о прибытии Дзюбы на сбор „Рубина“ — пиар-ход»

Экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов считает участие экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в тренировке казанского клуба пиар-ходом.
«Рубин» продолжают рассматривать в качестве команды РПЛ — пусть они и временно выбыли в Первую лигу. Новость о прибытии Дзюбы на сбор «Рубина» — пиар-ход. Хотя если Артём не найдёт приемлемый вариант в РПЛ, то появится в «Рубине». Возможно, задержится в Казани, поможет вернуться клубу в РПЛ. В таком случае на следующий год не надо будет искать команду! Сотрудничество с перспективой.