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Беленов: «Желаю „Уфе“ вернуться в РПЛ!»

12 июля 2022, 17:36

Экс-голкипер «Уфы» Александр Беленов в соцсетях поблагодарил генерального директора клуба Шамиля Газизова.

Спасибо болельщикам ФК «Уфа», я выходил на поле для вас. Спасибо всем, кто был рядом эти 5,5 лет и поддерживал в трудные минуты. Спасибо работникам клуба: ваша роль незаметна, но очень важна. Респект Газизову, что тащит на своих плечах клуб, который никому в республике не нужен.

Желаю клубу вернуться в РПЛ! Я всегда буду вспоминать с радостью и теплотой своё время в Уфе. Увидимся на футболе.

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