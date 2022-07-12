Беленов: «Желаю „Уфе“ вернуться в РПЛ!»

Экс-голкипер «Уфы» в соцсетях поблагодарил генерального директора клуба Шамиля Газизова.

Спасибо болельщикам ФК «Уфа», я выходил на поле для вас. Спасибо всем, кто был рядом эти 5,5 лет и поддерживал в трудные минуты. Спасибо работникам клуба: ваша роль незаметна, но очень важна. Респект Газизову, что тащит на своих плечах клуб, который никому в республике не нужен.