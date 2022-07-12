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Сёмин: «Шансы „Спартака“ на чемпионство? Даже комментировать не хочу»

12 июля 2022, 17:29

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин не стал оценивать шансы «Спартака» в новом сезоне на первое место в РПЛ.

Станет ли «Спартак» чемпионом в следующем сезоне? Мне неинтересно комментировать такие мелочи. Я ничего говорить не буду!

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
13 июля в 19:18, ред.
Вопрос к Сёмину:"Станет ли «Спартак» чемпионом в следующем сезоне?" - ВСЁ. Больше НИЧЕГО. Ни что на что влияет, ни что этот вопрос подразумевает, НИЧЕГО. Конкретный вопрос - конкретный ответ. И последний раз для непонятливых - С первого сбора начинается ПОДГОТОВКА к сезону, СЕЗОН для чемпионата страны стартует с матча за Суперкубок, который назначается за НЕДЕЛЮ до начала ИГР чемпионата. так было всегда. Трудно объяснять человеку, который не понимает разницы между началом футбольного СЕЗОНА и началом ИГР чемпионата. Я ничего больше объяснять не буду. Есть официальный устав РФС.
cska1948
cska1948 ответ hjlzuf (раскрыть)
13 июля в 07:48
Вопрос к Сёмину:"Станет ли «Спартак» чемпионом в следующем сезоне?" Как влияет на то, кто станет чемпионом сезона 2022/23 результат матча за суперкубок сезона 2021/22? НИКАК! Вопрос подразумевает не сезон вообще, т.к. для команд сезон стартует вообще с первого сбора, а конкретно сезон чемпионата страны по футболу, который стартует 15 июля 2022 года.
hjlzuf
hjlzuf ответ cska1948 (раскрыть)
13 июля в 07:32
О начале очередного сезона не я придумал. И не я так считаю. Это написано в официальных документах, в уставе РПЛ. Я привёл строки из официальных документов. Каждый, ДЛЯ СЕБЯ, может считать как угодно, но для всей страны, есть ОБЩИЙ закон.
протон
протон
13 июля в 00:14
Вот это мудрость от Юрия Павловича-Обсуждать, рассуждать и делать ставку на "кто станет чемпионом?" - есть мелочь.
Люди, добрые наслаждайтесь футболом
cska1948
cska1948 ответ hjlzuf (раскрыть)
12 июля в 21:49
Считайте что угодно и как угодно. Вот только в честь открытия сезона на каждом стадионе перед первым матчем в сезоне поднимают флаг страны. Что-то я не заметил, чтобы перед началом матча за суперкубок был поднят флаг.
cska1948
cska1948 ответ hjlzuf (раскрыть)
12 июля в 21:38
Матч за Суперкубок это не начало нового сезона, а завершение прошлого сезона. Ведь это Суперкубок за сезон 2021/22, а не за сезон 2022/23.
hjlzuf
hjlzuf ответ cska1948 (раскрыть)
12 июля в 21:18, ред.
Для незнающих правил РПЛ
"Матч за Суперкубок считается ОТКРЫТИЕМ ОЧЕРЕДНОГО ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА в России и проводится как правило, за неделю до начала чемпионата. Формат матча традиционный для матчей за розыгрыш Кубков — если победитель матча не определяется в основное время, то проводятся два дополнительных тайма по 15 минут. Если после дополнительного времени победитель не выявлен, то назначается серия пенальти."
cska1948
cska1948 ответ hjlzuf (раскрыть)
12 июля в 20:50
Если сезон начат, то подскажите, как сыграли команды в первом круге?
hjlzuf
hjlzuf ответ cska1948 (раскрыть)
12 июля в 20:48
Календарь составлен. Состав команд РПЛ установлен. Время начала матчей определено. Сезон начат.
cska1948
cska1948 ответ hjlzuf (раскрыть)
12 июля в 20:44
Пока сезон 2022/23 не начался он считается следующим сезоном.
makkie
makkie
12 июля в 19:31
Станет ли «Спартак» чемпионом в следующем сезоне?
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Достали журналисты со своими глупыми провокационными вопросами!
hjlzuf
hjlzuf
12 июля в 19:21
"Станет ли «Спартак» чемпионом в следующем сезоне?" - Следующий сезон, это сезон 2023 - 2024. В нынешнем, 2022 - 2023, скорее всего стать чемпионом Спартаку не удастся, но время для исправления ошибок и становления команды, будет предостаточно. И к следующему сезону будет ясно, может ли Спартак стать чемпионом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 июля в 18:44
История не сделает Сппртак сильнее. Это надо понимать, старенький понимает...
ush75s37vfvk
ush75s37vfvk
12 июля в 18:35
и совершенно верно, какие прогнозы о Спартаке, это команда прошлого...
Союзник противников
Союзник противников
12 июля в 18:30
Сколько можно говорить о "знаменитых клубах" и их перспективах сейчас,если уместно говорить лишь о "клубе с богатой победной историей в прошлом"???
ЮЗИК
ЮЗИК
12 июля в 18:02
Это дело безнадёжное
sihafazatron
sihafazatron
12 июля в 18:01
Сёмин "Станет ли «Спартак» чемпионом в следующем сезоне? Сегодня 1-ое апреля?"
97has9ew4q5w
97has9ew4q5w
12 июля в 17:52
Об этом можно будет говорить только когда украинский еврей и его башкирская сожительница исчезнут из спартака навсегда.
Ironigor
Ironigor
12 июля в 17:46
Ну а что тут комментировать.
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