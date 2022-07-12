Сёмин: «Шансы „Спартака“ на чемпионство? Даже комментировать не хочу»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин не стал оценивать шансы «Спартака» в новом сезоне на первое место в РПЛ.
Станет ли «Спартак» чемпионом в следующем сезоне? Мне неинтересно комментировать такие мелочи. Я ничего говорить не буду!
Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин не стал оценивать шансы «Спартака» в новом сезоне на первое место в РПЛ.
Станет ли «Спартак» чемпионом в следующем сезоне? Мне неинтересно комментировать такие мелочи. Я ничего говорить не буду!
Люди, добрые наслаждайтесь футболом
Люди, добрые наслаждайтесь футболом
"Матч за Суперкубок считается ОТКРЫТИЕМ ОЧЕРЕДНОГО ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА в России и проводится как правило, за неделю до начала чемпионата. Формат матча традиционный для матчей за розыгрыш Кубков — если победитель матча не определяется в основное время, то проводятся два дополнительных тайма по 15 минут. Если после дополнительного времени победитель не выявлен, то назначается серия пенальти."
"Матч за Суперкубок считается ОТКРЫТИЕМ ОЧЕРЕДНОГО ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА в России и проводится как правило, за неделю до начала чемпионата. Формат матча традиционный для матчей за розыгрыш Кубков — если победитель матча не определяется в основное время, то проводятся два дополнительных тайма по 15 минут. Если после дополнительного времени победитель не выявлен, то назначается серия пенальти."
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Достали журналисты со своими глупыми провокационными вопросами!
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Достали журналисты со своими глупыми провокационными вопросами!