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Газизов объяснил, почему Беленов покинул «Уфу»

12 июля 2022, 14:22

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что стало причиной расставания с вратарём Александром Беленовым.

Расстаемся с Александром, с которым с 2017 года были вместе, прошли огромный путь, дошли даже до еврокубков. Футболист понимает, что является высокооплачиваемым игроком, его зарплата довольно приличная для нашего клуба. Мы отнеслись к этому с пониманием. Расстаемся в хороших отношениях — это большой футболист и человек. Желаем ему удачного продолжения карьеры, всегда будем за него болеть.

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n94jfv2wzt2m
12 июля в 14:32
Беленов непризнанный вратарь, очень жаль что так заканчивает свою карьеру, хотя один из лучших вратарей российского современного футбола...
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