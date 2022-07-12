Газизов объяснил, почему Беленов покинул «Уфу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что стало причиной расставания с вратарём .

Расстаемся с Александром, с которым с 2017 года были вместе, прошли огромный путь, дошли даже до еврокубков. Футболист понимает, что является высокооплачиваемым игроком, его зарплата довольно приличная для нашего клуба. Мы отнеслись к этому с пониманием. Расстаемся в хороших отношениях — это большой футболист и человек. Желаем ему удачного продолжения карьеры, всегда будем за него болеть.