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Губерниев: «Дзюба поможет „Рубину“ спокойно попасть во вторую лигу»

12 июля 2022, 14:46

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба тренируется с «Рубином».

Может ли Дзюба стать игроком «Рубина»? А почему нет. Там Слуцкий работает, пусть играет. Команда громкая. Дзюба поможет команде Слуцкого спокойно попасть во вторую лигу, где они с тренером раскроются с новой стороны. Все в порядке, по плану. Татарстан — богатый регион. «Рубин» сможет обеспечить зарплату Дзюбе. Будет самая большая зарплата во второй лиге, Слуцкий же бесплатно будет работать.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 июля в 23:37, ред.
Интересно Дзюба вообще знает что где то есть некий Губерниев ???

Одно непонятно...зачем он комментируя Дзюбу..3 раза упомянул Слуцкого...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
12 июля в 21:34
Глупый комментатор
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
12 июля в 18:38, ред.
Губа в своей стихии: чем тупее и громче, тем моднее.
memphis
memphis
12 июля в 17:02
А Дзюба готов бесплатно стоять и падать за Чак-чак?
autochthon
autochthon
12 июля в 17:01
О как...
Шуnя771
Шуnя771
12 июля в 16:56
Всё больше и больше убеждаюсь, что губерниев стал разбираться в футболе...)
112910415
112910415
12 июля в 16:45
возможно, и так
но не так уж спокойно ... весело, с приключениями
Союзник противников
Союзник противников
12 июля в 16:41
Губерниев в профессии-в порядке,
удачно он стезю свою снискал:
Нет в спорте мировом какой-то грядки,
которую Димон не обо76.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 июля в 16:28
В Рубине может и не заиграть!
нечитайло
нечитайло
12 июля в 16:16
Неужели всё так плохо
КЭТиК
КЭТиК
12 июля в 15:52
Не всё так плохо, у Дзюбы есть шанс отличиться. По крайней мере народ на трибуны он привлечет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
12 июля в 15:29
Подарок Ильдару...)).
Символично, что Дзю подался к своему корешу по прикалыванию). Ну и Кер с ними. Совет, да любовь).
Птица Феникс
Птица Феникс ответ drug01 (раскрыть)
12 июля в 15:23
Всегда есть.
ЮЗИК
ЮЗИК
12 июля в 15:18
Это он так троллит Артемку
4sdzn9p84zct
4sdzn9p84zct
12 июля в 15:13
Губан и тут влез
sihafazatron
sihafazatron
12 июля в 14:52
Какой же противный тип этот губошлеп
drug01
drug01
12 июля в 14:50
В каждой шутке есть доля правды
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