Губерниев: «Дзюба поможет „Рубину“ спокойно попасть во вторую лигу»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба тренируется с «Рубином».
Может ли Дзюба стать игроком «Рубина»? А почему нет. Там Слуцкий работает, пусть играет. Команда громкая. Дзюба поможет команде Слуцкого спокойно попасть во вторую лигу, где они с тренером раскроются с новой стороны. Все в порядке, по плану. Татарстан — богатый регион. «Рубин» сможет обеспечить зарплату Дзюбе. Будет самая большая зарплата во второй лиге, Слуцкий же бесплатно будет работать.
Одно непонятно...зачем он комментируя Дзюбу..3 раза упомянул Слуцкого...
Одно непонятно...зачем он комментируя Дзюбу..3 раза упомянул Слуцкого...
но не так уж спокойно ... весело, с приключениями
но не так уж спокойно ... весело, с приключениями
удачно он стезю свою снискал:
Нет в спорте мировом какой-то грядки,
которую Димон не обо76.
удачно он стезю свою снискал:
Нет в спорте мировом какой-то грядки,
которую Димон не обо76.
Символично, что Дзю подался к своему корешу по прикалыванию). Ну и Кер с ними. Совет, да любовь).
Символично, что Дзю подался к своему корешу по прикалыванию). Ну и Кер с ними. Совет, да любовь).