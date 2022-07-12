Губерниев: «Дзюба поможет „Рубину“ спокойно попасть во вторую лигу»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба тренируется с «Рубином».

Может ли Дзюба стать игроком «Рубина»? А почему нет. Там Слуцкий работает, пусть играет. Команда громкая. Дзюба поможет команде Слуцкого спокойно попасть во вторую лигу, где они с тренером раскроются с новой стороны. Все в порядке, по плану. Татарстан — богатый регион. «Рубин» сможет обеспечить зарплату Дзюбе. Будет самая большая зарплата во второй лиге, Слуцкий же бесплатно будет работать.