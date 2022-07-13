Арбитр РПЛ Безбородов назвал главный минус проверки судей на полиграфе

Российский арбитр Владислав Безбородов рассказал о главном минусе проверки судей РПЛ на полиграфе.
Самый главный минус полиграфа — судейство становится непривлекательной профессией. Это имиджевый и репутационный удар. Чтобы молодому арбитру выдержать сложную дорогу от городской лиги до РПЛ, ему нужно быть уверенным в том, что он реализуется и посвятит себя на протяжении долгих лет профессии, которая прокормит его семью.
Ты можешь потратить 10 лет на путь к РПЛ, отсудить два матча и вдруг закончить из-за полиграфа. Да, можно найти новую работу, но те 10 лет никто не вернет. Вырастить арбитра РПЛ — долгий и серьезный процесс. А такие решения, как полиграф, могут просто испугать людей. Молодой судья просто не захочет тратить 10-15 лет жизни, чтобы после заваленного полиграфа идти работать таксистом.
Значит, полиграфа не избежать, Вот и делает ход конём...
Значит, полиграфа не избежать, Вот и делает ход конём...
И не полиграф превращает арбитров в таксистов....
И не полиграф превращает арбитров в таксистов....
А если игрок с метра не попал в ворота, значит и его надо "прошерстить"??? А если тренер выпустил игрока на замену, а тот забил в свои ворота , надо обоих "пытать" на этой унизительной машинке???
По большому счету надо тогда и Мутко, и Дюкова проверить. А почему нет?!? Рыба гниет с головы.
А если игрок с метра не попал в ворота, значит и его надо "прошерстить"??? А если тренер выпустил игрока на замену, а тот забил в свои ворота , надо обоих "пытать" на этой унизительной машинке???
По большому счету надо тогда и Мутко, и Дюкова проверить. А почему нет?!? Рыба гниет с головы.