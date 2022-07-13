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Арбитр РПЛ Безбородов назвал главный минус проверки судей на полиграфе

13 июля 2022, 09:19

Российский арбитр Владислав Безбородов рассказал о главном минусе проверки судей РПЛ на полиграфе.

Самый главный минус полиграфа — судейство становится непривлекательной профессией. Это имиджевый и репутационный удар. Чтобы молодому арбитру выдержать сложную дорогу от городской лиги до РПЛ, ему нужно быть уверенным в том, что он реализуется и посвятит себя на протяжении долгих лет профессии, которая прокормит его семью.

Ты можешь потратить 10 лет на путь к РПЛ, отсудить два матча и вдруг закончить из-за полиграфа. Да, можно найти новую работу, но те 10 лет никто не вернет. Вырастить арбитра РПЛ — долгий и серьезный процесс. А такие решения, как полиграф, могут просто испугать людей. Молодой судья просто не захочет тратить 10-15 лет жизни, чтобы после заваленного полиграфа идти работать таксистом.

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Все комментарии
aleksandr tsekanovskiy
aleksandr tsekanovskiy
17 июля в 06:16
Главный минус полиграфа в том, что в конце концов поступки судьи оценивает устройство, которое не учитывает эмоции присущие человеку, полиграф это дань времени. Я не знаю проверяют ли в других лигах судей на полиграфе. Подскажите! Александр
протон
протон
14 июля в 00:00
Самый главный минус полиграфа - то, что он не дает гарантии на 100%.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 июля в 18:29
Безбородов узнал, что ему судить Спартак в первом туре.
Значит, полиграфа не избежать, Вот и делает ход конём...
Predator94
Predator94
13 июля в 15:17
Даже в детском футболе взятки
Predator94
Predator94
13 июля в 15:16
Самый главный минус в судействе это кумовство и коррупция. Судей ниже не тянут наверх, очень сильная мафия!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
13 июля в 14:34
Судей надо подвергать проверке на полиграфе ДО матча ,а не после ! Брал деньги или нет ? Говори ,с.....ка !!! ))))))
ДСА
ДСА
13 июля в 11:31
Ну тогда взяточничество не искоренить.
1 984
1 984
13 июля в 11:05
Главный минус в том, что так совсем без судей остаться можно...
Futurista
Futurista
13 июля в 10:09
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 июля в 09:53
Полиграф не делает из предвзятышей честных судей....
И не полиграф превращает арбитров в таксистов....
Leha-ha50
Leha-ha50
13 июля в 09:48, ред.
Тут с Безбородовым можно согласится. Полиграф - это очень щекотливый вопрос. Получается преступники могут отказаться от этого детектора лжи , а судья нет???
А если игрок с метра не попал в ворота, значит и его надо "прошерстить"??? А если тренер выпустил игрока на замену, а тот забил в свои ворота , надо обоих "пытать" на этой унизительной машинке???
По большому счету надо тогда и Мутко, и Дюкова проверить. А почему нет?!? Рыба гниет с головы.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
13 июля в 09:43
Ты работай честно, и не придётся бояться всяких полиграфов, там, всё таки, про работу будут спрашивать, а не о сексуальных предпочтениях
ЮЗИК
ЮЗИК
13 июля в 09:29
А кому это понравится
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