Арбитр РПЛ Безбородов назвал главный минус проверки судей на полиграфе

Российский арбитр Владислав Безбородов рассказал о главном минусе проверки судей РПЛ на полиграфе.

Самый главный минус полиграфа — судейство становится непривлекательной профессией. Это имиджевый и репутационный удар. Чтобы молодому арбитру выдержать сложную дорогу от городской лиги до РПЛ , ему нужно быть уверенным в том, что он реализуется и посвятит себя на протяжении долгих лет профессии, которая прокормит его семью.