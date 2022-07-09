Арбитр Федотов: «Судья должен был назначать 11-метровый в ворота „Зенита“»

Арбитр Игорь Федотов высказался об эпизоде матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:0), когда в ворота питерского клуба не назначили пенальти после падения в штрафной полузащитника Антона Зиньковского.
Судья должен был назначать 11-метровый в ворота «Зенита». Это пенальти – Зиньковский прокинул мяч, а вратарь «Зенита» просто его сбил.
Знаю, что на сборах судьям именно про такие эпизоды сказали, что если арбитр назначает пенальти или нет, то VAR не вмешивается. Если бы Москалёв назначил, то Карасёв не полез бы в эпизод. И таких эпизодов, где VAR вмешиваться не будет, в этом сезоне стоит ждать очень много.