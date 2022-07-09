Арбитр Федотов: «Судья должен был назначать 11-метровый в ворота „Зенита“»

Арбитр Игорь Федотов высказался об эпизоде матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:0), когда в ворота питерского клуба не назначили пенальти после падения в штрафной полузащитника Антона Зиньковского.

Судья должен был назначать 11-метровый в ворота «Зенита». Это пенальти – Зиньковский прокинул мяч, а вратарь «Зенита» просто его сбил.