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Арбитр Федотов: «Судья должен был назначать 11-метровый в ворота „Зенита“»

09 июля 2022, 22:06
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов высказался об эпизоде матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:0), когда в ворота питерского клуба не назначили пенальти после падения в штрафной полузащитника Антона Зиньковского.

Судья должен был назначать 11-метровый в ворота «Зенита». Это пенальти – Зиньковский прокинул мяч, а вратарь «Зенита» просто его сбил.

Знаю, что на сборах судьям именно про такие эпизоды сказали, что если арбитр назначает пенальти или нет, то VAR не вмешивается. Если бы Москалёв назначил, то Карасёв не полез бы в эпизод. И таких эпизодов, где VAR вмешиваться не будет, в этом сезоне стоит ждать очень много.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
10 июля в 11:12
Не было там ни какого пенальти! Просто Федотов решил напомнить о себе.
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
09 июля в 22:53
О чём вы говорите...пеналь в ворота ,,Газпрома,, да,вы что,это немыслимо,об этом можно только мечтать и ждать когда на смену этим арбитрам придут новые,молодые,честные судьи.
25процентный клоун
25процентный клоун
09 июля в 22:40
1000 процентная пена
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
09 июля в 22:36
    Сигизмунд Кац
    Сигизмунд Кац
    09 июля в 22:21
    Ставка на 4-1 не зашла из-за этого Кю. Чую сезон по судейству будет..... короче, ещё с теплотой вспомним минувшие.
    протон
    протон
    09 июля в 22:16
    А Умярова - удалять надо было. Дважды сыграл в голеностоп и даже ни одной желтой не дали.
    d1metras
    d1metras
    09 июля в 22:16
    от разгрома это конечно не спасло,Зенит на 2е головы сильнее,но в который раз стоит отметить что явный пенальти не назначили...
    Valeriy-48
    Valeriy-48 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    09 июля в 22:11
    Как знать...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    09 июля в 22:10
    Начинается сезон и сразу судейский скандал
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    09 июля в 22:07
    Это не чего не решало!
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