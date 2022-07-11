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Экс-судья Егоров — о падении Зиньковского: «Пенальти надо было назначать»

11 июля 2022, 00:30
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров указал на ошибку судьи в пользу «Зенита» в игре со «Спартаком». Вчера в матче за Суперкубок России петербургский клуб разгромил москвичей (4:0). На 59-й минуте голкипер «Зенита» Даниил Одоевский столкнулся с защитником Дмитрием Чистяковым и полузащитником «Спартака» Антоном Зиньковским в штрафной площади.

Был ли пенальти в моменте с Зиньковским и Одоевским? То, что я видел – это одиннадцатиметровый удар. Надо было назначать. Это моя точка зрения, мое мнение. Был бы я главным в том матче, поставил бы.

Конкретно этот эпизод я пересмотрел сегодня, здесь должен быть одиннадцатиметровый удар. Зиньковский играет в мяч, вратарь и защитник мяча не касаются.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ протон (раскрыть)
11 июля в 09:51
Это общее правило для "бывших",во всех сферах человеческой деятельности.Одно только непонятно:Это прошлая,или текущая ангажированность.
Союзник противников
Союзник противников
11 июля в 09:49
СУдя по совокупным качествам в данный момент,после пенальти и забитого гола всё могло повториться.В смысле-7-1. Так что "на проМблему надо смотреть глыбже и ширше"...
makkie
makkie
11 июля в 09:47
Пенальти был 100%, но наши кроты как обычно ничего не видят.

Хотя Спартак проиграл не из-за этого момента.
Уйма детских ошибок в обороне, проваленный центр поля и слабая реализация в своих атаках. Вот и 0-4. Хотя счёт, конечно, не по игре.
hjlzuf
hjlzuf
11 июля в 08:06
А о своих ошибках не помнишь?))
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
11 июля в 05:25
Всё. Переиграть в Нужниках, и чтобы 0:5 получилось...)
112910415
112910415
11 июля в 05:01
арбитры знают, в какую сторону надо свистеть
ABir
ABir
11 июля в 02:23
Да, судья перестарался в этом эпизоде в пользу Зенита
протон
протон
11 июля в 00:31
Вот интересно, почему только бывшие судьи высказываются? Или, действующим судьям - запрещено комментировать моменты в других матчах?🤔
Гость
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