Экс-судья Егоров — о падении Зиньковского: «Пенальти надо было назначать»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров указал на ошибку судьи в пользу «Зенита» в игре со «Спартаком». Вчера в матче за Суперкубок России петербургский клуб разгромил москвичей (4:0). На 59-й минуте голкипер «Зенита» Даниил Одоевский столкнулся с защитником Дмитрием Чистяковым и полузащитником «Спартака» Антоном Зиньковским в штрафной площади.

Был ли пенальти в моменте с Зиньковским и Одоевским? То, что я видел – это одиннадцатиметровый удар. Надо было назначать. Это моя точка зрения, мое мнение. Был бы я главным в том матче, поставил бы.

Конкретно этот эпизод я пересмотрел сегодня, здесь должен быть одиннадцатиметровый удар. Зиньковский играет в мяч, вратарь и защитник мяча не касаются.