Гендиректор «Крыльев» — кандидат на руководящую должность в «Спартаке»

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13 июля 2022, 12:46

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев является одним из кандидатов на руководящую должность в московском «Спартаке».

«Изменения в руководстве „Спартака“ продолжатся. Это связано с новой структурой и новой конфигурацией управления клубом. Появятся новые менеджеры как в спортивном, так и в административном блоке.

На данный момент называются разные фамилии. Одним из кандидатов на руководящую должность рассматривается нынешний генеральный директор „Крыльев Советов“ Вадим Андреев», — говорится в сообщении источника.

Сегодня «Спартак» объявил об уходе Луки Каттани с должности спортивного директора.