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Гендиректор «Крыльев» — кандидат на руководящую должность в «Спартаке»

13 июля 2022, 12:46

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев является одним из кандидатов на руководящую должность в московском «Спартаке».

«Изменения в руководстве „Спартака“ продолжатся. Это связано с новой структурой и новой конфигурацией управления клубом. Появятся новые менеджеры как в спортивном, так и в административном блоке.

На данный момент называются разные фамилии. Одним из кандидатов на руководящую должность рассматривается нынешний генеральный директор „Крыльев Советов“ Вадим Андреев», — говорится в сообщении источника.

Сегодня «Спартак» объявил об уходе Луки Каттани с должности спортивного директора.

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Источник: championat.com
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Все комментарии
протон
протон ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
13 июля в 23:45
Своих что ли нет, ветераны со Спартаковским духом без дела сидят. Как пример Мостового тренером, Аленичева спортивным директором и не придётся на чужих заглядывать и обучать их духу
Сп62
Сп62
13 июля в 17:38
Всё идёт по плану, также, как и спецоперация.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 июля в 14:48
Каждый год чтото меняют,а толку ноль!
Остапчук 67
Остапчук 67
13 июля в 14:00
Пока есть Федун, все без толку
Alexnvr
Alexnvr ответ shlomo (раскрыть)
13 июля в 13:58
Вот-вот. И.А.Крылов такую ситуацию уже описал в нескольких баснях. "А вы друзья как не садитесь, всё в музыканты не годитесь" Квартет, ну и "Лебедь, рак и щука".
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 13:52
Когда своих шакалов мало,
то ставка на провинциалов.
memphis
memphis
13 июля в 13:51
По кусочку отщипывают от КС... Вот и развивай футбол в регионе
d83rvq5w6qe7
d83rvq5w6qe7
13 июля в 13:47
Ещё один претендент
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
13 июля в 13:25
"Сочи" разобрали, КС разбирают... Похоже, прошлый сезон, где обе команды удивили и восхитили футбольную общественность и показали, что и с малыми (относительно) финансами можно строить хорошие команды, уходит в прошлое.

Обидно еще, если он уйдет в "Спартак", который перемолол и выплюнул уже ряд таких же неплохих специалистов.
stanichnik
stanichnik
13 июля в 13:12
Похоже в Спартаке наступило очередное озарение и руководство теперь в духе последнего времени отказывается от привлечения иностранных специалистов, делая ставку на отечественных.
shlomo
shlomo
13 июля в 12:54
Какие перестановки не сделают ,на корню ничего не поменяется. Новым людям работать не дадут . Каждый должен заниматься своим делом, но об этом там не хотят слышать. Уже одного успешного гендиректора из Уфы выдёргивали...:) Ну а так что, какая чехарда в клубе, ужас просто. Работают все по пол года, жесть. Какой может быть результат у клуба, где такая разруха?
Ironigor
Ironigor
13 июля в 12:47, ред.
Это будет Последний рейс Альбатроса,
Или прерванный полёт !)
Я думаю у него мозгов хватит, чтобы не делать шаг в бездну .
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