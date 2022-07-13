Гендиректор «Крыльев» — кандидат на руководящую должность в «Спартаке»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев является одним из кандидатов на руководящую должность в московском «Спартаке».
«Изменения в руководстве „Спартака“ продолжатся. Это связано с новой структурой и новой конфигурацией управления клубом. Появятся новые менеджеры как в спортивном, так и в административном блоке.
На данный момент называются разные фамилии. Одним из кандидатов на руководящую должность рассматривается нынешний генеральный директор „Крыльев Советов“ Вадим Андреев», — говорится в сообщении источника.
Сегодня «Спартак» объявил об уходе Луки Каттани с должности спортивного директора.
то ставка на провинциалов.
то ставка на провинциалов.
Обидно еще, если он уйдет в "Спартак", который перемолол и выплюнул уже ряд таких же неплохих специалистов.
Обидно еще, если он уйдет в "Спартак", который перемолол и выплюнул уже ряд таких же неплохих специалистов.
Или прерванный полёт !)
Я думаю у него мозгов хватит, чтобы не делать шаг в бездну .
Или прерванный полёт !)
Я думаю у него мозгов хватит, чтобы не делать шаг в бездну .