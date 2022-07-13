«Уверен, „Спартак“ ждёт светлое будущее». Каттани — после ухода из клуба

Лука Каттани, покинувший пост спортивного директора «Спартака», обратился к клубу и болельщикам.
Настало время сказать друг другу «до свидания». Это очень непросто. И поэтому сейчас я хочу вспомнить самый лучший момент.
Насколько большую радость испытали все внутри клуба, сделав счастливыми спартаковских болельщиков. Я никогда не забуду удивительные эмоции, которые пережил, глядя с поля на восторженное красно-белое море на трибунах «Лужников».
Хочу поблагодарить за профессионализм и преданность своему делу игроков, а также всех, кто ежедневно терпеливо и искренне помогал мне в работе.
Уверен, что «Спартак» ждет светлое будущее, потому что клубом руководит прекрасный президент. К нему лично я испытываю исключительно любовь и благодарность.
Спасибо вам за все. Лука.
Сейчас в Спартаке проблемы с финансированием, нет талантливой молодёжи, ужасная текучка кадров и неопределённость с руководством. Плюс молодой состав и такой же тренер. Чего-то добиваться в таких условиях крайне сложно. Я бы сказал - нереально.
Каттани спасибо за работу. Привёл в команду действительно интересных игроков - Мартинса, Николсона, Пруцева, Зиньковского.
Сейчас в Спартаке проблемы с финансированием, нет талантливой молодёжи, ужасная текучка кадров и неопределённость с руководством. Плюс молодой состав и такой же тренер. Чего-то добиваться в таких условиях крайне сложно. Я бы сказал - нереально.
Каттани спасибо за работу. Привёл в команду действительно интересных игроков - Мартинса, Николсона, Пруцева, Зиньковского.