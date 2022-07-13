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«Уверен, „Спартак“ ждёт светлое будущее». Каттани — после ухода из клуба

13 июля 2022, 11:26

Лука Каттани, покинувший пост спортивного директора «Спартака», обратился к клубу и болельщикам.

Настало время сказать друг другу «до свидания». Это очень непросто. И поэтому сейчас я хочу вспомнить самый лучший момент.

Насколько большую радость испытали все внутри клуба, сделав счастливыми спартаковских болельщиков. Я никогда не забуду удивительные эмоции, которые пережил, глядя с поля на восторженное красно-белое море на трибунах «Лужников».

Хочу поблагодарить за профессионализм и преданность своему делу игроков, а также всех, кто ежедневно терпеливо и искренне помогал мне в работе.

Уверен, что «Спартак» ждет светлое будущее, потому что клубом руководит прекрасный президент. К нему лично я испытываю исключительно любовь и благодарность.

Спасибо вам за все. Лука.

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Все комментарии
протон
протон ответ makkie (раскрыть)
13 июля в 23:55
Я правильно понимаю, что главный итог работы спортивного директора за пол года это 47-ми минутное видео?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 июля в 15:01
Каттани : «Уверен, „Спартак“ ждёт светлое будущее. Так всегда бывает там откуда я ухожу.»
makkie
makkie
13 июля в 12:00
А я не уверен.
Сейчас в Спартаке проблемы с финансированием, нет талантливой молодёжи, ужасная текучка кадров и неопределённость с руководством. Плюс молодой состав и такой же тренер. Чего-то добиваться в таких условиях крайне сложно. Я бы сказал - нереально.
Каттани спасибо за работу. Привёл в команду действительно интересных игроков - Мартинса, Николсона, Пруцева, Зиньковского.
David Young
David Young ответ Carl Lewis (комментарий удален) (раскрыть)
13 июля в 11:35
Здравствуйте. Не придумывайте, пожалуйста, такого подхода к этому нет.
КЭТиК
КЭТиК
13 июля в 11:29
Одни уходят, другие приходят...
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