«Спартак» объявил об уходе Каттани с должности спортивного директора

Лука Каттани покидает «Спартак», сообщает пресс-служба московского клуба:

Лука Каттани, который с конца прошлого года занимал должность спортивного директора «Спартака», принял решение покинуть наш клуб.

Сегодня Каттани попрощался с командой и сотрудниками офиса красно-белых. Лука отметил, что в случае необходимости готов будет консультировать «Спартак» удаленно.

Мы благодарим Луку Каттани за большую работу, которую он успеть проделать в «Спартаке», особенно отмечаем его вклад в победу в Кубке России и желаем успехов в дальнейшем.

Всегда рады видеть на нашем стадионе. Grazie, Luca!