«Спартак» объявил об уходе Каттани с должности спортивного директора

Лука Каттани покидает «Спартак», сообщает пресс-служба московского клуба:
Лука Каттани, который с конца прошлого года занимал должность спортивного директора «Спартака», принял решение покинуть наш клуб.
Сегодня Каттани попрощался с командой и сотрудниками офиса красно-белых. Лука отметил, что в случае необходимости готов будет консультировать «Спартак» удаленно.
Мы благодарим Луку Каттани за большую работу, которую он успеть проделать в «Спартаке», особенно отмечаем его вклад в победу в Кубке России и желаем успехов в дальнейшем.
Всегда рады видеть на нашем стадионе. Grazie, Luca!
О Каттани писали как о "хорошем друге Заремы", когда он пришел.
Вряд ли какое-то давление Запада могло сказаться на его решении, потому что, как я помню, известный итальянский агент как раз в интервью сказал: "Кто такой Каттани? В Италии он никому не известен". То есть это очередное "открытие" Федуна, у которого Ваноли впервые стал работать тренером, а Каттани - директором.
То есть, по факту, снят ключевой человек Федуна.
Опять же, если вспомнить, что у Федуна только 32% акций, то следующий шаг может быть смена президента клуба, и Зарема сможет истерить в Телеграме уже исключительно как болельщица.
О Каттани писали как о "хорошем друге Заремы", когда он пришел.
Вряд ли какое-то давление Запада могло сказаться на его решении, потому что, как я помню, известный итальянский агент как раз в интервью сказал: "Кто такой Каттани? В Италии он никому не известен". То есть это очередное "открытие" Федуна, у которого Ваноли впервые стал работать тренером, а Каттани - директором.
То есть, по факту, снят ключевой человек Федуна.
Опять же, если вспомнить, что у Федуна только 32% акций, то следующий шаг может быть смена президента клуба, и Зарема сможет истерить в Телеграме уже исключительно как болельщица.
Похоже, ты путаешь Камоцци и Каттани.
Первый - теневой агент, о котором действительно мало кто в курсе. Именно про Камоцци говорили, что не знают его в Италии. Оно и понятно.
А вот Каттани - это довольно известная в европейском футболе личность. Поработал в Палермо, Челси и ПСЖ, привёз молодого Дибалу из Аргентины.
В остальном согласен.
У Федуна выбивают почву из-под ног. Уход Каттани - один из звоночков, что скоро и Салиховы покинут Спартак.
Похоже, ты путаешь Камоцци и Каттани.
Первый - теневой агент, о котором действительно мало кто в курсе. Именно про Камоцци говорили, что не знают его в Италии. Оно и понятно.
А вот Каттани - это довольно известная в европейском футболе личность. Поработал в Палермо, Челси и ПСЖ, привёз молодого Дибалу из Аргентины.
В остальном согласен.
У Федуна выбивают почву из-под ног. Уход Каттани - один из звоночков, что скоро и Салиховы покинут Спартак.