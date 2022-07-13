Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Спартак» объявил об уходе Каттани с должности спортивного директора

13 июля 2022, 11:08

Лука Каттани покидает «Спартак», сообщает пресс-служба московского клуба:

Лука Каттани, который с конца прошлого года занимал должность спортивного директора «Спартака», принял решение покинуть наш клуб.

Сегодня Каттани попрощался с командой и сотрудниками офиса красно-белых. Лука отметил, что в случае необходимости готов будет консультировать «Спартак» удаленно.

Мы благодарим Луку Каттани за большую работу, которую он успеть проделать в «Спартаке», особенно отмечаем его вклад в победу в Кубке России и желаем успехов в дальнейшем.

Всегда рады видеть на нашем стадионе. Grazie, Luca!

Все новости
ОфициальноБелорусский специалист пополнил тренерский штаб «Алании»
Вчера, 15:02
В «Санта-Коломе» объяснили, почему назначили Черышева главным тренером
22 июля
ОфициальноДмитрий Черышев возглавил клуб из Андорры
22 июля
ОфициальноЭкс-защитник «Барселоны» Рафа Маркес возглавил молодёжку «сине-гранатовых»
14 июля Фото
Мележиков прокомментировал уход Каттани из «Спартака»
14 июля
ОфициальноЙовичевич возглавил донецкий «Шахтёр»
14 июля Фото
Сортировать
Все комментарии
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
13 июля в 23:55
Попадает Мутко в футбольный рай. А там небесные представители разных футбольных клубов- и периодически каждый внезапно начинает крутится на месте- сделает круг и успокоится.
Мутко спрашивает у футбольного ангела
- А что это тут у вас, почему они крутятся?
-А это когда что то меняется у игрока или клуба- то тут его небесный представитель и поворачивается вокруг своей оси. Вон Азмун крутнулся- в Байер перешел, вон Геркус поворачивается- в Торпедо уже
- А что у вас тут за вентилятор так громко шумит?
-Это не вентилятор, это цикл болельщиков Спартака.
Шуnя771
Шуnя771
13 июля в 14:11
Почему мну не удивляется?
Заберите Спартак у Федуна, на четыре сотни заправок Шелл шекели нашлись, на оплату менеджера ТОП уровня нет...? И не прислушивается к мнению профи!
Кто остановит этот футбольный супрематизм?
Мое терпение заканчивается...)))
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 13:44
Комиссар Каттани-козырной валет,
не в свои сел сани,и следа уж нет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ makkie (раскрыть)
13 июля в 12:35
Да, точно!
Птица Феникс
Птица Феникс
13 июля в 12:27
Лимит закончился.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 июля в 12:14, ред.
Ну и правильно....
Парню только 40 лет...на свете столько ещё мест...где он не был...обогащаясь...
Челси,ПСЖ,Спартак....только начало...
Удачи !!!!!!!
makkie
makkie ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
13 июля в 12:06
Привет!

Похоже, ты путаешь Камоцци и Каттани.
Первый - теневой агент, о котором действительно мало кто в курсе. Именно про Камоцци говорили, что не знают его в Италии. Оно и понятно.
А вот Каттани - это довольно известная в европейском футболе личность. Поработал в Палермо, Челси и ПСЖ, привёз молодого Дибалу из Аргентины.

В остальном согласен.
У Федуна выбивают почву из-под ног. Уход Каттани - один из звоночков, что скоро и Салиховы покинут Спартак.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
13 июля в 11:58
Как же нам всем будет скучно, если вдруг Федун уйдёт и и цирк прекратится. занавес закроется....Лёня, не уходи, не прерывай комедию. она уже 20 лет идет... ждем продолжения....
Caniggia
Caniggia
13 июля в 11:51
Ну значит и его протеже Абаскалю, скоро скажут до свидания! Возможно, будет побит рекорд пребывания в качестве ГТ Спартака - целая 1 официальная игра игра!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
13 июля в 11:38
Кстати, это может быть вообще знак, что Федун теряет управление "Спартаком".

О Каттани писали как о "хорошем друге Заремы", когда он пришел.

Вряд ли какое-то давление Запада могло сказаться на его решении, потому что, как я помню, известный итальянский агент как раз в интервью сказал: "Кто такой Каттани? В Италии он никому не известен". То есть это очередное "открытие" Федуна, у которого Ваноли впервые стал работать тренером, а Каттани - директором.

То есть, по факту, снят ключевой человек Федуна.

Опять же, если вспомнить, что у Федуна только 32% акций, то следующий шаг может быть смена президента клуба, и Зарема сможет истерить в Телеграме уже исключительно как болельщица.
INGUSH
INGUSH
13 июля в 11:35
Скоро много интересного расскажут друг о друге Гульчитай и Комиссар Каттани ))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
13 июля в 11:30
Ха-ха) Я так понимаю, что именно он занимался подбором нового тренера, то есть опять тренер пришел, а спортивный директор свалил, как с Руем.

Браво, Федун! В своем клоунском стиле.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
13 июля в 11:25
Ну вот и полетели перелетные птицы. А сколько надежд и мечтаний было связано с этим лукой! Но это же Спартак, и пока там Федун, так и будет!
Oliver S
Oliver S
13 июля в 11:18
Лучше бы сменили всё руководство Спартака, чтобы остановить бесконечную чехарду тренеров и персонала.
Ironigor
Ironigor
13 июля в 11:16
Лимит закончился , а теперь в добрый путь !)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 