Ребров будет и. о. спортивного директора «Спартака» до зимы

Исполнять обязанности спортивного директора «Спартака» после отставки Луки Каттани до зимы будет бывший вратарь красно-белых Артем Рёбров, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Также источник утверждает, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль будет участвовать в работе клуба над усилением состава.
Ребров в прошлом году был назначен на должность технического координатора «Спартака».
Дозимний серьёзный спортдир Ребров...))
Прикольно...
Удачи !!!
Дозимний серьёзный спортдир Ребров...))
Прикольно...
Удачи !!!
Бес в ребро,а Ребров-в "Спартаке".:
Бес в ребро,а Ребров-в "Спартаке".:
Складывается какая-то анархическая организация в Спартаке.
Гендиректор Мележиков - бывший охранник. Спортивного директора нет, вместо него И.О. Артём Ребров (тут без комментариев), Абаскалю самому нужна поддержка, но ему ещё обязанностей подкинули.
В общем, нас ждёт жаркий сезон(
Складывается какая-то анархическая организация в Спартаке.
Гендиректор Мележиков - бывший охранник. Спортивного директора нет, вместо него И.О. Артём Ребров (тут без комментариев), Абаскалю самому нужна поддержка, но ему ещё обязанностей подкинули.
В общем, нас ждёт жаркий сезон(