Ребров будет и. о. спортивного директора «Спартака» до зимы

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13 июля 2022, 11:52

Исполнять обязанности спортивного директора «Спартака» после отставки Луки Каттани до зимы будет бывший вратарь красно-белых , сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Также источник утверждает, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль будет участвовать в работе клуба над усилением состава.

Ребров в прошлом году был назначен на должность технического координатора «Спартака».