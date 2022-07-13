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Ребров будет и. о. спортивного директора «Спартака» до зимы

13 июля 2022, 11:52

Исполнять обязанности спортивного директора «Спартака» после отставки Луки Каттани до зимы будет бывший вратарь красно-белых Артем Рёбров, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Также источник утверждает, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль будет участвовать в работе клуба над усилением состава.

Ребров в прошлом году был назначен на должность технического координатора «Спартака».

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Все комментарии
протон
протон
13 июля в 23:54
Одна новость трешевей другой. Я конечно хорошо отношусь к Артему как к игроку, но пинать мяч и руководить клубом это немного не одно и тоже, но в руководстве видимо так не считают. Хотя что взять с людей, которые судя по последним 20 годам, сами не сильно разбираются в том чем занимаются и это не мешает им продолжать разваливать клуб и смешить всех вокруг.
Сп62
Сп62
13 июля в 16:59, ред.
Я давно ратую за своих специалистов. Они гораздо надёжнее и меньше просят. К тому же наши, как никак, а патриоты, чего не скажешь о легионерах.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 июля в 14:50
Быстро раздают должности....быстро снимают....
Дозимний серьёзный спортдир Ребров...))
Прикольно...
Удачи !!!
ДАША Д
ДАША Д
13 июля в 13:51
Круто пошел в гору.
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 13:36
Мы по жизни идём налегке:
Бес в ребро,а Ребров-в "Спартаке".:
Шуnя771
Шуnя771
13 июля в 13:32
Чудны твои дела Господни!)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
13 июля в 13:02
От Тёмы пользы будет в сто раз больше . Арривидерчи ,Люка !
adrianes
adrianes
13 июля в 12:35
Закупят штанги импортные?
makkie
makkie
13 июля в 12:08
Несерьёзно.

Складывается какая-то анархическая организация в Спартаке.
Гендиректор Мележиков - бывший охранник. Спортивного директора нет, вместо него И.О. Артём Ребров (тут без комментариев), Абаскалю самому нужна поддержка, но ему ещё обязанностей подкинули.
В общем, нас ждёт жаркий сезон(
ЮЗИК
ЮЗИК
13 июля в 12:04
Временно исполняющий
Гость
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