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13 июля 2022, 10:41

В высшем руководстве «Спартака» произойдут изменения, утверждает источник.

«Изменения не коснутся позиций Леонида Федуна. Перестановки будут в высшем менеджменте клуба. Об этом будет объявлено в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Ранее появлялась информация, что вице-президент «Лукойла» может стать руководителем «Спартака».