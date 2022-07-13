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В высшем руководстве «Спартака» произойдут изменения

13 июля 2022, 10:41

В высшем руководстве «Спартака» произойдут изменения, утверждает источник.

«Изменения не коснутся позиций Леонида Федуна. Перестановки будут в высшем менеджменте клуба. Об этом будет объявлено в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Ранее появлялась информация, что вице-президент «Лукойла» может стать руководителем «Спартака».

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Источник: championat.com
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Все комментарии
Сп62
Сп62
13 июля в 17:12
Да, у нас только один Зенит, как скала. Остальные не намного лучше Спартака по своей структуре.
виктор бочарников
виктор бочарников
13 июля в 14:34
В Спартаке как всегда, не те люди уходят , не те приходят, по факту проходной двор. Причем касается это абсолютно всех,начиная от персонала,заканчивая владельцем клуба.
Capral
Capral ответ Союзник противников (раскрыть)
13 июля в 13:48
Вот и я об этом.
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 13:47
И молвил Алекперов:
"Ну хрен с ним! В команде лишь Федун незаменим!!
А будет тявкать ни к селу,ни в тему-другую подложу ему "зарему"...
Capral
Capral
13 июля в 11:14
Дочитал до Леонида Федуна и бросил. Дальше не интересно.....
stanichnik
stanichnik
13 июля в 11:07
Не знаю, как о каких направлениях идёт речь, но в пресс-службе Спартака необходимо точно поменять руководство.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ LOpp (раскрыть)
13 июля в 11:00
Напрасно ты так про Зарему . Теперь ,после родов , ей на лёгкие ничего не давит ! Голосить будет с удвоенной силой ! ))))))))))))))))
Василий 50
Василий 50
13 июля в 10:58
С Федуна надо начинать...
Comentarios
Comentarios
13 июля в 10:57, ред.
Вообще когда пишут не коснется как раз и касается
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ sihafazatron (раскрыть)
13 июля в 10:54
Исправили, спасибо!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 июля в 10:51
Ничего не меняется за 200 лет..
«Квартет»
Басня.И. А. Крылов
1811 год
LOpp
LOpp
13 июля в 10:51
Зарема не давно родила и уходит в декретный, теперь интервью будет раздавать брат Леонида Федуна - Андрей.
вот и все изменения.
5tr54xu2wczn
5tr54xu2wczn
13 июля в 10:51
sihafazatron
sihafazatron
13 июля в 10:51
Измерения*
galem72
galem72
13 июля в 10:47
Надеюсь, это будет не очередная рокировка дилетантов и ноунеймов.
kq5yrfdzqswx
kq5yrfdzqswx
13 июля в 10:46
Дай бог ждём, пора!!!?
Ironigor
Ironigor
13 июля в 10:43, ред.
Было-бы неплохо. И скорее всего просто необходимо.
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