В высшем руководстве «Спартака» произойдут изменения, утверждает источник.
«Изменения не коснутся позиций Леонида Федуна. Перестановки будут в высшем менеджменте клуба. Об этом будет объявлено в ближайшие дни», — говорится в сообщении.
Ранее появлялась информация, что вице-президент «Лукойла» может стать руководителем «Спартака».
"Ну хрен с ним! В команде лишь Федун незаменим!!
А будет тявкать ни к селу,ни в тему-другую подложу ему "зарему"...
"Ну хрен с ним! В команде лишь Федун незаменим!!
А будет тявкать ни к селу,ни в тему-другую подложу ему "зарему"...
«Квартет»
Басня.И. А. Крылов
1811 год
«Квартет»
Басня.И. А. Крылов
1811 год
вот и все изменения.
вот и все изменения.