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«Это формальность». Семак — о новом контракте с «Зенитом»

13 июля 2022, 15:34

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о продлении контракта с петербургским клубом.

Этот контракт — формальность. У меня была возможность автоматической пролонгации прошлого соглашения ещё на один год, но так получилось, что этот контракт продлился вместо одного года сразу на три. В работе тренера числа и сроки не значат ровным счётом ничего — наше дело работать. А если результат нашего труда будет устраивать болельщиков и руководство, значит, нам нужно продолжать.

Я думаю, что о достижениях судить не мне. Наша работа оценивается исключительно по количеству побед, которые добывает наша команда. Главный фокус — победы, хороший результат и красивая игра. Мы стараемся забивать как можно больше и впредь продолжим играть результативно, чтобы порадовать наших болельщиков.

Хочется выразить благодарность болельщикам и руководству. Этот контракт прежде всего означает доверие к работе главного тренера и тренерского штаба. Мы все вместе делаем свою работу и впредь постараемся радовать своих болельщиков. Мы можем гарантировать, что приложим максимальные усилия для того, чтобы достичь новых высот или остаться на тех позициях, на которых мы сейчас находимся.

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rrrd8xhss624
rrrd8xhss624
13 июля в 16:20
с таким составом можно и в чемпионы...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
13 июля в 15:41
Должность главного тренера в Зените - это формальность.
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