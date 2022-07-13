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«Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком

13 июля 2022, 14:06

«Зенит» на официальном сайте объявил о заключении нового контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.

Соглашение с 46-летним специалистом рассчитано на три года.

Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством петербургский клуб четыре раза становился чемпионом России, завоевал Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка России.

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock
13 июля в 17:32
В еврокубках не играть, а для РПЛ и Семака достаточно за кило корюшки!
Cara Delevingne
Cara Delevingne
13 июля в 17:05
Происходящее в нашем футболе в целом, и в Зените в частности просто заставляет меня переживать постоянное чувство дежавю с эпохой, когда в ГДР футболом рулила партия, напрямую и через штази косвенно. Был такой славный клуб, титулованный и казалось бы мощный - Динамо Берлин. Казалось, 10 чемпионств подряд говорят о силе, что этот клуб никогда не отдаст не то что пальму первенства на сезон, но и вообще когда либо оступится. Но пришел распад СССР, рухнула стена, и вместе со стеной рухнуло и Динамо, оказавшееся колоссом на глиняных ногах. На данный момент Динамо прозябает в одной из низших лиг Германии и даже предпосылок не имеет на хоть какое-то возрождение. Поделом!
К чему я все это. Выводом будет немного измененная цитата, не обессудьте: Те, кто не учат уроков истории прошлого, обречены на их болезненное повторение в будущем. От всей души желаю Зениту пройти столь тернистый путь в будущем
Karkaz
Karkaz
13 июля в 16:42
Семак по идее может вечно тренировать Зенит, так как соперников нет в РПЛ, чемпионство всегда в кармане, руководство довольно.
Бонжорно
Бонжорно
13 июля в 16:35
а смысл. с тем же успехом Зенит может тренировать Боярский
allemz
allemz
13 июля в 15:51
Семака устраивает роль вспомогательного элемента))
старина
старина
13 июля в 15:11
Ну еще бы...Лучший тренер страны,в еврокубках в ближайшее время позориться зене не надо.Чемпионство в кармане уже заране...Чего зря кого то искать
Шуnя771
Шуnя771
13 июля в 14:11
Троекратное Ура!
Alexnvr
Alexnvr
13 июля в 14:11
В принципе в отсутствии ЕК и Семак сойдёт.
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