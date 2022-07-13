«Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком

«Зенит» на официальном сайте объявил о заключении нового контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.
Соглашение с 46-летним специалистом рассчитано на три года.
Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством петербургский клуб четыре раза становился чемпионом России, завоевал Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка России.
К чему я все это. Выводом будет немного измененная цитата, не обессудьте: Те, кто не учат уроков истории прошлого, обречены на их болезненное повторение в будущем. От всей души желаю Зениту пройти столь тернистый путь в будущем
К чему я все это. Выводом будет немного измененная цитата, не обессудьте: Те, кто не учат уроков истории прошлого, обречены на их болезненное повторение в будущем. От всей души желаю Зениту пройти столь тернистый путь в будущем