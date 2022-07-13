«Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком

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13 июля 2022, 14:06

«Зенит» на официальном сайте объявил о заключении нового контракта с главным тренером команды .

Соглашение с 46-летним специалистом рассчитано на три года.

Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством петербургский клуб четыре раза становился чемпионом России, завоевал Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка России.