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«Зенит» предлагает Венделу контракт до 2027 года с повышением зарплаты

12 июля 2022, 20:26

«Зенит» предлагает полузащитнику Венделу новое соглашение до 2027 года с повышением зарплаты. Петербуржцы хотят сохранить футболиста, им интересуется «Фламенго».

Ранее в «Зените» прокомментировали слухи об интересе к Венделу со стороны клубов АПЛ.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
13 июля в 08:25
"Всё что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги!"
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
13 июля в 06:37
Россия-страна третьего мира?Админы, вы как вообще в топ подняли этот комментарий?
ЗавАН
ЗавАН
13 июля в 06:17
Столько платить, чтобы стать первыми в РПЛ ?
Идиотихм
Ironigor
Ironigor ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
13 июля в 01:37, ред.
Доброго времени суток.
Вы наверное часто смотрите Ютуб интернет , что не является официальным истиной последней инстанции. Ютуб - это своего рода Ералаш !
А если бы вы знали что существуют ещё и другие средства для получения информации, то знали бы, что Миллер не настолько глуп , чтобы ему просто так с неба никто ничего не кидал . Зайдите хотя-бы в Википедию и вы кое что для себя выясните. Что В 1984 году он окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского . 1990—1991 — работа в Комитете по экономической реформе Исполкома Ленсовета;
1991—1996 — работа в Комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга: начальник отдела, заместитель начальника управления, заместитель председателя Комитета .1996—1999 — директор по развитию и инвестициям ОАО «Морской порт „Санкт-Петербург“».1999—2000 — генеральный директор ОАО «Балтийская трубопроводная система»;
2000—2001 — заместитель Министра энергетики Российской Федерации.В июне 2002 года был избран президентом Европейского делового конгресса (с 2015 года — Международный деловой конгресс), сменив на этом посту Рема Вяхирева. С 2001 года — председатель Правления ПАО «Газпром».
А вот это точно не по блату , так как это к России не имеет никакого отношения, - В начале 2010 года глава Миллер занял третье место в рейтинге самых эффективных топ-менеджеров в мире по версии журнала Harvard Business Review. Эксперты изучили работу двух тысяч генеральных директоров компаний, эффективность работы гендиректоров измерялась по доходу акционеров за время нахождения в должности. При этом доход корректировался с учётом инфляции и средних показателей по стране и сектору экономики. Так что просто так именно к Миллеру сверху ничего не упало . И он точно никакого отношения не имеет к нуворишам , хотя у меня тоже как и у всех нормальных людей есть очень много вопросов к нему и таким как он . Но и огульно его хаять и говорить что ему что-то прилетело совсем не заслуженно, тоже нельзя. Как-то так, на мой субъективный взгляд. И спорить больше не буду. Спасибо за понимание. Всем Добра !
Ironigor
Ironigor
13 июля в 00:07, ред.
«Зенит» предлагает Венделу контракт до 2027 года с повышением зарплаты .

Удивительное, неадекватное решение руководства клуба .

Иногда поражают своими действиями как спортивный отдел всего менеджерского состава, а также и действия самого руководства клуба Зенит. Понятно, конечно, безразмерный кошелёк 👛 спонсора Зенита. Но в то же время, а какая необходимость в таких тратах, и как может быть ещё и в никуда.

Зная то что клуб ближайшие лет так три, четыре, пять ... , не будет играть в еврокубках. А как отбивать такие вложения, внутренний чемпионат, при всём уважении, не даст и части тех вложений. А зная ещё все наложенные процедуры на российский футбол и что каждый игрок сможет расторгнуть контракт в одностороннем порядке, какой смысл увеличивать зарплату , продлевать контракт до 2027г ,и ещё платить агенту огромное количество казначейских билетов 💰 💰 💰, если в любой момент времени он может просто взять и расторгнуть контракт и уйти из клуба с кучей бабла. Зенит и без него и с ним всё равно не будет играть в еврокубках. А для российского чемпионата и чемпионства для Зенита у Газпрома всё равно всё схваченно. Так что, на мой взгляд, это решение просто опраметчевое действие.

Как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
Бубнин
Бубнин ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
12 июля в 23:22
Всего-то третий мир..Прошлый раз про русский менталитет как-то посильнее у тебя вышло. Ну, главное, что все это стабильно в лучших комментариях.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 июля в 23:19
Трудно придумать более правильное решение...
Сп62
Сп62
12 июля в 22:22
Разве Зенит кто-нибудь переплюнет?
ZIBO rock
ZIBO rock ответ протон (раскрыть)
12 июля в 21:55
Сафонов - 40 миллионов рублей, Акинфеев - 2.7 миллионов долларов!
drug01
drug01
12 июля в 21:30
Чтобы удержать придётся добавить
wku5a7qu4yw2
wku5a7qu4yw2
12 июля в 21:02
единственный способ сохранить футболиста...
112910415
112910415
12 июля в 20:58
иначе убежит ...
протон
протон
12 июля в 20:52
Вендел 1.8 млн, Зобнин 3.5...
hjlzuf
hjlzuf
12 июля в 20:45
Правильно. Чтобы удержать игрока, его надо заинтересовать.
Птица Феникс
Птица Феникс
12 июля в 20:44
Совершенноe решение.
pomor45
pomor45
12 июля в 20:35
Совершенно опрометчивое решение.
q3avbd6p9vu5
q3avbd6p9vu5
12 июля в 20:29
За халявные деньги можно...
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