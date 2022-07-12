«Зенит» предлагает Венделу контракт до 2027 года с повышением зарплаты .

«Зенит» предлагает полузащитнику Венделу новое соглашение до 2027 года с повышением зарплаты. Петербуржцы хотят сохранить футболиста, им интересуется «Фламенго».
Ранее в «Зените» прокомментировали слухи об интересе к Венделу со стороны клубов АПЛ.
«Зенит» предлагает полузащитнику Венделу новое соглашение до 2027 года с повышением зарплаты. Петербуржцы хотят сохранить футболиста, им интересуется «Фламенго».
Ранее в «Зените» прокомментировали слухи об интересе к Венделу со стороны клубов АПЛ.
Удивительное, неадекватное решение руководства клуба .
Иногда поражают своими действиями как спортивный отдел всего менеджерского состава, а также и действия самого руководства клуба Зенит. Понятно, конечно, безразмерный кошелёк 👛 спонсора Зенита. Но в то же время, а какая необходимость в таких тратах, и как может быть ещё и в никуда.
Зная то что клуб ближайшие лет так три, четыре, пять ... , не будет играть в еврокубках. А как отбивать такие вложения, внутренний чемпионат, при всём уважении, не даст и части тех вложений. А зная ещё все наложенные процедуры на российский футбол и что каждый игрок сможет расторгнуть контракт в одностороннем порядке, какой смысл увеличивать зарплату , продлевать контракт до 2027г ,и ещё платить агенту огромное количество казначейских билетов 💰 💰 💰, если в любой момент времени он может просто взять и расторгнуть контракт и уйти из клуба с кучей бабла. Зенит и без него и с ним всё равно не будет играть в еврокубках. А для российского чемпионата и чемпионства для Зенита у Газпрома всё равно всё схваченно. Так что, на мой взгляд, это решение просто опраметчевое действие.
Как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
Удивительное, неадекватное решение руководства клуба .
Иногда поражают своими действиями как спортивный отдел всего менеджерского состава, а также и действия самого руководства клуба Зенит. Понятно, конечно, безразмерный кошелёк 👛 спонсора Зенита. Но в то же время, а какая необходимость в таких тратах, и как может быть ещё и в никуда.
Зная то что клуб ближайшие лет так три, четыре, пять ... , не будет играть в еврокубках. А как отбивать такие вложения, внутренний чемпионат, при всём уважении, не даст и части тех вложений. А зная ещё все наложенные процедуры на российский футбол и что каждый игрок сможет расторгнуть контракт в одностороннем порядке, какой смысл увеличивать зарплату , продлевать контракт до 2027г ,и ещё платить агенту огромное количество казначейских билетов 💰 💰 💰, если в любой момент времени он может просто взять и расторгнуть контракт и уйти из клуба с кучей бабла. Зенит и без него и с ним всё равно не будет играть в еврокубках. А для российского чемпионата и чемпионства для Зенита у Газпрома всё равно всё схваченно. Так что, на мой взгляд, это решение просто опраметчевое действие.
Как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !