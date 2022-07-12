Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович покинул «Факел». Футболист дал комментарий по этому поводу.
Я покинул «Факел» по истечении контракта, а сейчас нахожусь в Сербии, где тренируюсь и жду предложений.
На данный момент мне только звонили из клубов РПЛ и Первой лиги, но конкретных предложений не было. Пока не подпишу контракт, не скажу какие именно команды мной интересуются. Сейчас только разговоры, а конкретики никакой нет. Если до конца трансферного окна не будет никаких предложений, то, может быть, подумаю о завершении карьеры. Будет супер, если найду себе клуб.
В сезоне 21-22 был уже не так стабилен , играл по слабее. Возможно это связано с его вегетарианством. Не знаю ,утверждать не буду.
После сезона 20-21 пропустил всю предсезонку и начало чемпионата ,долго вкатывался. Отношение к футболу такое себе ,но вполне вероятно если он останется без предложений как было в прошлое межсезонье ,может и в Факел вернётся. Посмотрим
В сезоне 21-22 был уже не так стабилен , играл по слабее. Возможно это связано с его вегетарианством. Не знаю ,утверждать не буду.
После сезона 20-21 пропустил всю предсезонку и начало чемпионата ,долго вкатывался. Отношение к футболу такое себе ,но вполне вероятно если он останется без предложений как было в прошлое межсезонье ,может и в Факел вернётся. Посмотрим