Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Пейчинович покинул «Факел»

12 июля 2022, 23:50

Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович покинул «Факел». Футболист дал комментарий по этому поводу.

Я покинул «Факел» по истечении контракта, а сейчас нахожусь в Сербии, где тренируюсь и жду предложений.

На данный момент мне только звонили из клубов РПЛ и Первой лиги, но конкретных предложений не было. Пока не подпишу контракт, не скажу какие именно команды мной интересуются. Сейчас только разговоры, а конкретики никакой нет. Если до конца трансферного окна не будет никаких предложений, то, может быть, подумаю о завершении карьеры. Будет супер, если найду себе клуб.

Все новости
Гендиректор «Спартака»: «Скорее всего, мы расторгнем контракт с Рошей»
Вчера, 23:44
Мертенс покидает «Наполи». Клуб и игрок не договорились о новом контракте
Вчера, 18:24
Педро Роша останется в «Спартаке» до конца своего контракта
Вчера, 14:32
Аршавин предложил продать всех легионеров «Зенита». Клуб против и озолотил бразильцев
Вчера, 12:31Вадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии10
Слухи«Арсенал» предложил Сака долгосрочный контракт с увеличением зарплаты
22 июля
Официально«Зенит» продлил контракты с Малкомом и Клаудиньо до 2027 года
22 июля Фото
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
13 июля в 13:36
Тяжело будет найти достойное предложение, у нас Мега звезды тренируются на птичьих правах в Рубине...)
ABir
ABir
13 июля в 08:27
А в Факеле не оставили или сам не захотел?
Zenit_84
Zenit_84
13 июля в 07:26
Удачи в следующем клубе.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 июля в 06:41
Надо искать новый клуб!
ДСА
ДСА
13 июля в 06:28
Захотелось лучшей доли.
nikoladolgov
nikoladolgov
13 июля в 04:13
Только Факел !
Ironigor
Ironigor
13 июля в 02:39
Да уже можно и отдохнуть.
73pq6j6nau8d
73pq6j6nau8d
13 июля в 01:57
Да и хрен на него
протон
протон
13 июля в 00:04
В сезоне 20-21 был лучшим ,вперёд бегал забивал и в обороне играл отлично. В
В сезоне 21-22 был уже не так стабилен , играл по слабее. Возможно это связано с его вегетарианством. Не знаю ,утверждать не буду.
После сезона 20-21 пропустил всю предсезонку и начало чемпионата ,долго вкатывался. Отношение к футболу такое себе ,но вполне вероятно если он останется без предложений как было в прошлое межсезонье ,может и в Факел вернётся. Посмотрим
VeniaminS
VeniaminS
12 июля в 23:56
Все потихоньку разбегаются.
Alexnvr
Alexnvr
12 июля в 23:56
Ну и зря. Пару лет пополучал бы ещё з/п в РПЛ. Помог бы Факелу закрепиться.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 