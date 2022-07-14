Коваленко подпишет контракт с «Сочи»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко близок к переходу в «Сочи».
По информации источника, 18-летний игрок останется в самарском клубе на год на правах аренды.
Также ранее сообщалось, что игрок «Спартака» может перейти в «Крылья Советов».
Чтож получается, "Крылья" уже официально без обиняков показывают, что очень талантливый, но еще полностью не состоявшийся футболист, будет год наигрываться и готовиться под более статусную команду... Отлично.
Раньше клуб хотя-бы в лице футболистов как-то завуалированно с пафосными речами типа "хочу добиваться результатов с "Крыльями" здесь и сейчас", но маскировали наработанный конвеер доводки игроков под предстоящие продажи а теперь прямо и открыто.. ))
Чтож получается, "Крылья" уже официально без обиняков показывают, что очень талантливый, но еще полностью не состоявшийся футболист, будет год наигрываться и готовиться под более статусную команду... Отлично.
Раньше клуб хотя-бы в лице футболистов как-то завуалированно с пафосными речами типа "хочу добиваться результатов с "Крыльями" здесь и сейчас", но маскировали наработанный конвеер доводки игроков под предстоящие продажи а теперь прямо и открыто.. ))