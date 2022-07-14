Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Коваленко подпишет контракт с «Сочи»

14 июля 2022, 09:45

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко близок к переходу в «Сочи».

По информации источника, 18-летний игрок останется в самарском клубе на год на правах аренды.

Также ранее сообщалось, что игрок «Спартака» может перейти в «Крылья Советов».

Все новости
«Зенит» дождался бразильцев, Шиманьски уехал в Голландию. Новые симптомы трансферной лихорадки РПЛ
22 июляАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии3
ОфициальноБеленов подписал контракт с «Рубином»
21 июля Фото
Официально«Локомотив» объявил о переходе Ивана Игнатьева
21 июля Фото
«Динамо» подпишет центрбека Роберто Фернандеса. Но пустота в защите по-прежнему пугает
21 июляМаксим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии2
ОфициальноАргентинский полузащитник Лукас Вера прибыл в расположение «Оренбурга»
20 июля Фото
Официально«Краснодар» объявил о заключении контракта с хавбеком Баньяцем
20 июля Фото
Все комментарии
протон
протон
14 июля в 21:52, ред.
Замечательная стратегия развития клуба.
Чтож получается, "Крылья" уже официально без обиняков показывают, что очень талантливый, но еще полностью не состоявшийся футболист, будет год наигрываться и готовиться под более статусную команду... Отлично.
Раньше клуб хотя-бы в лице футболистов как-то завуалированно с пафосными речами типа "хочу добиваться результатов с "Крыльями" здесь и сейчас", но маскировали наработанный конвеер доводки игроков под предстоящие продажи а теперь прямо и открыто.. ))
ДАША Д
ДАША Д
14 июля в 11:50
Сочи уже работает на перспективу.
stanichnik
stanichnik
14 июля в 10:19
Контракт на перспективу. Не дают Самаре расправить свои крылья.
pz2wuvyb5k48
pz2wuvyb5k48
14 июля в 09:55
химия, опять химичат...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 