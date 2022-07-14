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Бабаев: «Одного центрального защитника ЦСКА точно приведёт»

14 июля 2022, 15:58

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил о скором усилении центра защиты команды.

Успеем ли привести игроков на эту позицию до начала чемпионата? До начала чемпионата, думаю, что нет. Но в ближайшее время ожидается усиление на эту позицию.

Один игрок точно, но, надеюсь, этим не ограничится.

Также ранее в ЦСКА подтвердили предстоящую смену владельца клуба.

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Все комментарии
протон
протон
15 июля в 01:30
трансферов не будет, походу тебе и Гинеру бегать придётся. Потому-что в команде минус 12 игроков,а приобрели 2(если считать выкуп Карраскаля) и вернулись из аренды некоторые
makkie
makkie
14 июля в 18:01
Профукали кони Кутепова, а ведь могли подписать ЗМС свободным агентом )))
Ironigor
Ironigor
14 июля в 16:36, ред.
Бабаев: «Одного центрального защитника ЦСКА точно приведёт».

Что-то удивительное и непонятное творится внутри клубного хозяйства ЦСКА.

Поменяли тренерский штаб. Пришёл новый спонсор. Ушли из команды лидеры в лице Эджуке, Языджи, Магнуссона и т.д. Пришли мёртвые игроки из аренды, Кучаев, Гайч, и Чалов которые даже будучи в арендах, командах ниже классом чем ЦСКА, никак себя не смогли проявить.

И вот из этого табора хотят выстраивать команду у которой уже даже есть задача выиграть в новом сезоне кубок России. Ну по меньшей мере это странное заявление от руководства клуба. При том что преобретений особых не планируется, кроме заявления о каком-то защитнике. Мало того что у команды ужасная оборона, так ещё и забивать в команде некому. А за созидательную часть и лидеров в команде даже и речи нет.

На кого ставки будет делать тренерский штаб во главе с Федотовым. На кого должен опираться тренерский штаб, на Облякова, на Кучаева, на Чалова, на Заболотного ???

Один Акинфеев остался в команде и Дивеев. Не завидная роль ложиться на плечи главного тренера Федотова. А что из этого всего получится, скоро узнаем.

В любом случае пожелаю только Удачи ЦСКА. Всем Добра !
sihafazatron
sihafazatron
14 июля в 16:02
1 игрок сильно не поможет, нужно бы побольше и покачественнее игроков
Гость
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