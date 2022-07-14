Бабаев: «Одного центрального защитника ЦСКА точно приведёт».

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил о скором усилении центра защиты команды.
Успеем ли привести игроков на эту позицию до начала чемпионата? До начала чемпионата, думаю, что нет. Но в ближайшее время ожидается усиление на эту позицию.
Один игрок точно, но, надеюсь, этим не ограничится.
Также ранее в ЦСКА подтвердили предстоящую смену владельца клуба.
Что-то удивительное и непонятное творится внутри клубного хозяйства ЦСКА.
Поменяли тренерский штаб. Пришёл новый спонсор. Ушли из команды лидеры в лице Эджуке, Языджи, Магнуссона и т.д. Пришли мёртвые игроки из аренды, Кучаев, Гайч, и Чалов которые даже будучи в арендах, командах ниже классом чем ЦСКА, никак себя не смогли проявить.
И вот из этого табора хотят выстраивать команду у которой уже даже есть задача выиграть в новом сезоне кубок России. Ну по меньшей мере это странное заявление от руководства клуба. При том что преобретений особых не планируется, кроме заявления о каком-то защитнике. Мало того что у команды ужасная оборона, так ещё и забивать в команде некому. А за созидательную часть и лидеров в команде даже и речи нет.
На кого ставки будет делать тренерский штаб во главе с Федотовым. На кого должен опираться тренерский штаб, на Облякова, на Кучаева, на Чалова, на Заболотного ???
Один Акинфеев остался в команде и Дивеев. Не завидная роль ложиться на плечи главного тренера Федотова. А что из этого всего получится, скоро узнаем.
В любом случае пожелаю только Удачи ЦСКА. Всем Добра !
Что-то удивительное и непонятное творится внутри клубного хозяйства ЦСКА.
Поменяли тренерский штаб. Пришёл новый спонсор. Ушли из команды лидеры в лице Эджуке, Языджи, Магнуссона и т.д. Пришли мёртвые игроки из аренды, Кучаев, Гайч, и Чалов которые даже будучи в арендах, командах ниже классом чем ЦСКА, никак себя не смогли проявить.
И вот из этого табора хотят выстраивать команду у которой уже даже есть задача выиграть в новом сезоне кубок России. Ну по меньшей мере это странное заявление от руководства клуба. При том что преобретений особых не планируется, кроме заявления о каком-то защитнике. Мало того что у команды ужасная оборона, так ещё и забивать в команде некому. А за созидательную часть и лидеров в команде даже и речи нет.
На кого ставки будет делать тренерский штаб во главе с Федотовым. На кого должен опираться тренерский штаб, на Облякова, на Кучаева, на Чалова, на Заболотного ???
Один Акинфеев остался в команде и Дивеев. Не завидная роль ложиться на плечи главного тренера Федотова. А что из этого всего получится, скоро узнаем.
В любом случае пожелаю только Удачи ЦСКА. Всем Добра !