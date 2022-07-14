Бабаев: «Одного центрального защитника ЦСКА точно приведёт».

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил о скором усилении центра защиты команды.

Успеем ли привести игроков на эту позицию до начала чемпионата? До начала чемпионата, думаю, что нет. Но в ближайшее время ожидается усиление на эту позицию.

Один игрок точно, но, надеюсь, этим не ограничится.