В «Ахмате» подтвердили подписание Агаларова

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов перешёл в грозненский клуб.
Агаларов подписан. Сегодня приедет в расположение команды.
Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в прошлом сезоне — 19 голов.
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов перешёл в грозненский клуб.
Агаларов подписан. Сегодня приедет в расположение команды.
Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в прошлом сезоне — 19 голов.
Пустышка, король на час !
Пустышка, король на час !
Ни шагу из православной Руси...
Ни шагу из православной Руси...