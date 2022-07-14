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В «Ахмате» подтвердили подписание Агаларова

14 июля 2022, 14:13

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов перешёл в грозненский клуб.

Агаларов подписан. Сегодня приедет в расположение команды.

Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в прошлом сезоне — 19 голов.

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Все комментарии
Hypnoz
Hypnoz
14 июля в 23:23
Там ему и место !
Пустышка, король на час !
протон
протон
14 июля в 22:20
Вызывает легкое недоумение тот факт, что лучший бомбардир чемпионата, молодой, с паспортом - и не нужен Зениту, Спартаку, ЦСКА, Динамо, Краснодару, Локомотиву и в итоге вынужден идти в чай...
протон
протон
14 июля в 22:20
отличное решение, Талалаев уверен в восторге от такого подписания, давно в Ахмате не было игроков способных забивать голы...
протон
протон
14 июля в 22:19
Ну вот вам и Бельгия с Португалией )
Сп62
Сп62
14 июля в 19:39
Ахмат молодец. Вовремя подсуетился.
112910415
112910415
14 июля в 19:18
замах-то был на рубль ...
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
14 июля в 17:03
Кто он по национальности?жаль с Ростовом не срослось
Roger Young
Roger Young
14 июля в 16:48
Не удивлен. Куда ему еще?
dok66
dok66
14 июля в 16:18
Страннооо... Ахмату респект !
Птица Феникс
Птица Феникс
14 июля в 16:13
парень проявит себя
4789ezmtaq8p
4789ezmtaq8p
14 июля в 15:43
Желаем удачи и процветания
drug01
drug01
14 июля в 15:38
Это очень важно
Capral
Capral
14 июля в 15:17
Удачи- Ахмату, Агаларову и болельщикам клуба, прежде всего, конечно, главному болельщику команды- Адаму!!!!!!!
Sadjon
Sadjon
14 июля в 15:09
Удачи ему, парень проявит себя еще.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июля в 14:33
Уфе не позавидуешь...
Cara Delevingne
Cara Delevingne
14 июля в 14:20
Вот тебе и заграница, вот тебе и топ чемпионат. Вот тебе бабушка и Юрьев день...
Ни шагу из православной Руси...
nikoladolgov
nikoladolgov
14 июля в 14:18
А почему не в Анжи ?
sihafazatron
sihafazatron
14 июля в 14:18
Агаларов же заграницу хотел? Или ему сказали, что Грозный это не Россия?))
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