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Корниленко: «Постараемся до 8 сентября кого-то подписать в „Крылья“»

14 июля 2022, 10:48

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о планах самарского клуба на трансферы.

Атмосфера в коллективе хорошая, все живут мыслями о начале нового сезона. Можно сказать, что встречи с губернатором у нас стали традиционными, часто по окончании сезона и перед началом новых турниров губернатор приезжает к нам на базу. Мы разговариваем, делимся впечатлениями.

У нас в этом году с достаточно ключевых позиций ушло два футболиста, поэтому мы их постараемся точечно заменить. Но у нас есть молодые ребята, которые могут занять их места. Рынок сейчас сложный, с иностранными футболистами тоже всё непросто. Постараемся до 8 сентября кого-то подписать и порадовать наших болельщиков.

Ранее сообщалось, что игрок «Спартака» может перейти в «Крылья Советов».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
14 июля в 11:51
Денежки похоже у Крыльев Советов есть.
STVA 1
STVA 1
14 июля в 11:26
Да уж! Постарайтесь
drug01
drug01
14 июля в 10:58
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