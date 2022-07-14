Корниленко: «Постараемся до 8 сентября кого-то подписать в „Крылья“»

Спортивный директор «Крыльев Советов» рассказал о планах самарского клуба на трансферы.

Атмосфера в коллективе хорошая, все живут мыслями о начале нового сезона. Можно сказать, что встречи с губернатором у нас стали традиционными, часто по окончании сезона и перед началом новых турниров губернатор приезжает к нам на базу. Мы разговариваем, делимся впечатлениями.

У нас в этом году с достаточно ключевых позиций ушло два футболиста, поэтому мы их постараемся точечно заменить. Но у нас есть молодые ребята, которые могут занять их места. Рынок сейчас сложный, с иностранными футболистами тоже всё непросто. Постараемся до 8 сентября кого-то подписать и порадовать наших болельщиков.