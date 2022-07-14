Бывший полузащитник «Спартака» Денис Давыдов перешёл в «Химки»

Пресс-служба «Химок» объявила о трансфере бывшего полузащитника «Спартака» Дениса Давыдова.
Состав «Химок» пополнил Денис Давыдов. После окончания предсезонных сборов полузащитник подписал контракт с нашим клубом, который будет действовать до конца сезона 2022/23.
Давыдов прокомментировал переход в «Химки»:
Как только поступило предложение приехать на просмотр, без раздумий согласился. Предыдущий сезон я провёл во второй лиге [за «Знамя Труда»], это был год моего перевоплощения. Проделал большую работу над собой и как никогда уверен в своих силах. Я рад оказаться в «Химках» и вернуться в РПЛ.
Адаптация проходит хорошо. Давно не играл на высоком уровне, но поддержка товарищей по команде помогает быстрее освоиться. Был знаком почти со всеми ребятами, которые сейчас в «Химках». Вместе играли в юношеских и молодежных сборных. Есть парни, с которыми выступал ещё за «Спартак» начиная с дубля. Атмосфера в команде очень приятная. Сергей Николаевич очень внимательный ко всем игрокам. Выполняю все установки, он много подсказывает мне. Надеюсь, что этот сезон будет для нас успешным.
Это ж наш Месси, который возомнил себя полубогом и думал, что и в полноги сможет в основе Спартака играть. Не вышло.
Ну удачи в Химках!
Знатная "спартаковская" банда там подбирается, во главе с Юраном.
Это ж наш Месси, который возомнил себя полубогом и думал, что и в полноги сможет в основе Спартака играть. Не вышло.
Ну удачи в Химках!
Знатная "спартаковская" банда там подбирается, во главе с Юраном.
Юран поможет.)
Юран поможет.)