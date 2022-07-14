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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Давыдов перешёл в «Химки»

14 июля 2022, 20:27

Пресс-служба «Химок» объявила о трансфере бывшего полузащитника «Спартака» Дениса Давыдова.

Состав «Химок» пополнил Денис Давыдов. После окончания предсезонных сборов полузащитник подписал контракт с нашим клубом, который будет действовать до конца сезона 2022/23.

Давыдов прокомментировал переход в «Химки»:

Как только поступило предложение приехать на просмотр, без раздумий согласился. Предыдущий сезон я провёл во второй лиге [за «Знамя Труда»], это был год моего перевоплощения. Проделал большую работу над собой и как никогда уверен в своих силах. Я рад оказаться в «Химках» и вернуться в РПЛ.

Адаптация проходит хорошо. Давно не играл на высоком уровне, но поддержка товарищей по команде помогает быстрее освоиться. Был знаком почти со всеми ребятами, которые сейчас в «Химках». Вместе играли в юношеских и молодежных сборных. Есть парни, с которыми выступал ещё за «Спартак» начиная с дубля. Атмосфера в команде очень приятная. Сергей Николаевич очень внимательный ко всем игрокам. Выполняю все установки, он много подсказывает мне. Надеюсь, что этот сезон будет для нас успешным.

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Давыдов перешёл в «Химки»

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Все комментарии
протон
протон
14 июля в 23:12
Может, Юран и достучится до парня. Как-никак сам был форвардом экстра-класса! Конечно, такие беседы по душам не всегда что-то дают, но если есть шанс, надо попробовать использовать. Желаю Денису удачи, пусть себя обретет!
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911 ответ stanichnik (раскрыть)
14 июля в 21:17
И такое возможно.
we57rzawh8e8
we57rzawh8e8
14 июля в 21:12
тот самый русский Месси
Alexnvr
Alexnvr
14 июля в 21:10
Партаков то себе на конечности набил. Интересно сколько ходок? А чего звёзд не настучал на колени и плечи?
Alexnvr
Alexnvr
14 июля в 21:08
Удачи Денису Давыдову) Пусть будет достоин предка/однофамильца)))))
makkie
makkie
14 июля в 21:07
Смотрите-ка, кто нарисовался!
Это ж наш Месси, который возомнил себя полубогом и думал, что и в полноги сможет в основе Спартака играть. Не вышло.

Ну удачи в Химках!
Знатная "спартаковская" банда там подбирается, во главе с Юраном.
Валерыч
Валерыч
14 июля в 20:46
Может ещё заиграть и раскрыться.
Юран поможет.)
stanichnik
stanichnik
14 июля в 20:36
Играя за молодёжку Спартака ему пророчили большое будущее, но видать кто-то сглазил.
Гость
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