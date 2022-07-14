Тюкавин: «Нужно останавливать „Зенит“ в новом сезоне»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о соперничестве с «Зенитом» в предстоящем сезоне.
Насколько реально в новом сезоне сдвинуть «Зенит» с первого места? Будем стараться это сделать. Куда без этого. Надо останавливать их.
Призываю всех болельщиков прийти на игру с «Ростовом», собрать полный стадион. Нам нужна их поддержка, без этого никак.
А вообще, только прошу на меня громко не браниться и не поднимать на смех, во время трансляции матча за СуперКубок я грешным делом подумал, что собери Карпин Сборную лучших игроков из всех клубов РПЛ, включая и легионеров и выстави её против чемпиона, и ещё не факт, что подопечные Семака уступили бы этой экспериментальной команде. Настолько чемпион хорош на фоне остальных команд. Болейте за своих, а не против чужих!
А вообще, только прошу на меня громко не браниться и не поднимать на смех, во время трансляции матча за СуперКубок я грешным делом подумал, что собери Карпин Сборную лучших игроков из всех клубов РПЛ, включая и легионеров и выстави её против чемпиона, и ещё не факт, что подопечные Семака уступили бы этой экспериментальной команде. Настолько чемпион хорош на фоне остальных команд. Болейте за своих, а не против чужих!