Тюкавин: «Нужно останавливать „Зенит“ в новом сезоне»

Нападающий «Динамо» высказался о соперничестве с «Зенитом» в предстоящем сезоне.

Насколько реально в новом сезоне сдвинуть «Зенит» с первого места? Будем стараться это сделать. Куда без этого. Надо останавливать их.

Призываю всех болельщиков прийти на игру с «Ростовом», собрать полный стадион. Нам нужна их поддержка, без этого никак.