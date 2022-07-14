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Тюкавин: «Нужно останавливать „Зенит“ в новом сезоне»

14 июля 2022, 22:25

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о соперничестве с «Зенитом» в предстоящем сезоне.

Насколько реально в новом сезоне сдвинуть «Зенит» с первого места? Будем стараться это сделать. Куда без этого. Надо останавливать их.

Призываю всех болельщиков прийти на игру с «Ростовом», собрать полный стадион. Нам нужна их поддержка, без этого никак.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Gotlib (раскрыть)
15 июля в 16:53, ред.
Я не оговорился, вспомнив Арарат. После триумальных нескольких лет в начале 70х, команда резко покатилась вниз и больше высот футбольных не достигала, также, как Заря и Зенит в советское время. Вообще же, вспоминая эти команды, я никаким образом не сравнивал их со Спартаком. Спартак- это имя, история, традиции!!! А перечисленные мною команды- это своего рода выскочки. Что касаемо вылета Спартака с помощью Торпедо, то да, косвенно- это так. Но, через много лет, известный ветеран Торпедо Н.Васильев вспоминал, что последняя игра в Ереване для Торпедо ничего не решала. Более того, руководство ЗИЛа, за победу в осеннем чемпионате страны премировало любимый клуб недельной поездкой в Австрию! Естественно, выехать в капстрану из закрытого СССР было мечтой многих советских граждан. Футболисты Торпедо с нетерпением ждали этой поездки и не хотели ломать ноги в ничего незначащем матче. Хотя по факту, со стороны, это выглядело как договорняк....
Gotlib
Gotlib ответ Capral (раскрыть)
15 июля в 15:57
Та же участь постигла не Арарат, а Спартак, правда с помощью Торпедо.
kaktus903
kaktus903
15 июля в 01:27
Опять накурился
xeqayc3yzffp
xeqayc3yzffp
15 июля в 01:03
Сказал и сразу забыл.
Василий 50
Василий 50
15 июля в 01:02
Тюкавин и в прошлом сезоне болтал.
stanichnik
stanichnik ответ Dinamo (раскрыть)
15 июля в 00:02
Смотрите в будущее с оптимизмом и верьте в команду, в этом сезоне должны выступить не хуже.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
15 июля в 00:02
Ваня, я думаю, разговоры про шварца унижают человеческое достоинство, темболее на ночь глядя. Предоставим эту радость свидетелям бронзы-2022. Я спать.
stanichnik
stanichnik ответ Dinamo (раскрыть)
14 июля в 23:59
Конечно, на фоне достижений нашего Динамо за последние десять лет бронза прошлого сезона выглядит впечатляющим результатом, только вот хочется объективности, уровень соперников позволял большего, шварц не выиграл бронзу, а ПРОИГРАЛ серебро!((((
Capral
Capral ответ Dinamo (раскрыть)
14 июля в 23:57, ред.
В работе любого тренера, главное- способен ли он создать команду на много лет вперед, как это делал К.И.Бесков. Ну что толку, что в 1972г., Заря стала чемпионом СССР, если эта команда в 1979 вылетила в 1 лигу. Таже участь постигла Арарат, позднее Зенит после чемпионства в 1984. Очень важно, в работе тренера, уметь заглянуть в будущее. шварц, не видел дальше своего носа, зато, самомнения- было предостаточно....
Capral
Capral ответ Dinamo (раскрыть)
14 июля в 23:47, ред.
Динамо не заслужило серебро. У команды не было достойной игры, не понятно было во что играет команда. Не было системы в игре. В защите бардак, разрывы страшнейшие между линиями. За два года, шварц так и не понял в какой футбол он хочет играть. Зато, были ежедневные идиотские разговоры про прессинг. Что касаемо судей, то было много спорных моментов и в Уфе, и с Уфой в Москве, и с Ростовом, но особенно в Краснодаре, где судья, едвали не с центра поля занёс мяч в штрафную и поставил его на точку.
Dinamo
Dinamo ответ Capral (раскрыть)
14 июля в 23:35
Ну, глупо не признавать, что Шварц слил концовку и заслужил увольнение. Другое дело, что бронзу мы не заслужили.
Заслужили серебро.

А на счёт судей мнение крайне противоположное. В каких моментах нам судьи помогали? На вскидку, спорные пенальти с Краснодаром и Ростовом, всё, что приходит в голову. Повторюсь: спорные. Но стоит-ли напоминать, что с быками уже на 20 минуте должны были удалить Кривцова (или Кравцова), но по необъяснимой причине этого не сделали, а с сельмашем в первом тайме Тюке заехали ногой по голове, но Кукуян, подбежав к монитору, опять же по необъяснимой причине пенальти не поставил.

А сколько раз нас судьи просто топили? Допустим, со Спартаком и 2 раза с КС?
Capral
Capral ответ Dinamo (раскрыть)
14 июля в 23:22
А что, главное выиграть бронзу? А вот я думаю, что важнее поставить игру команде, выработать стиль, систему. Ну выиграл шварц бронзу, вышел в финал, ну и? Финал проиграл, команду прикончил, концовку чемпионата позорно смазал. И что, надо радоваться этому? К тому же, уважающий себя болельщик, не будет вспоминать эту бронзу, которую Динамо подарили судьи. Имейте мужество признать это.
Dinamo
Dinamo ответ stanichnik (раскрыть)
14 июля в 23:14
Доброго, Вы правы полностью. Просто настроение крайне пессимистическое и, наверно, хочется им поделиться ;)

Чтобы получить долю оптимизма что-ли...
Dinamo
Dinamo
14 июля в 23:13
Хорошо, хорошо, я в футболе ровным счётом ничего понимаю, признаю. Однако на вопрос ты мне так и не ответил: когда последний раз Динамо выигрывало бронзу и выходило в финал кубка за один сезон?
Capral
Capral ответ Dinamo (раскрыть)
14 июля в 23:04
    stanichnik
    stanichnik ответ Dinamo (раскрыть)
    14 июля в 23:03
    Доброго Здоровья, сораДник!
    Работу нового Главного тренера будем оценивать примерно после шестого тура, когда сыграем с Крыльями, Краснодаром и Спартаком.
    Dinamo
    Dinamo ответ Capral (раскрыть)
    14 июля в 23:00
    Да они все бестолковые... Я бы тебя поставил, ты бы навёл порядок.
    Capral
    Capral ответ Dinamo (раскрыть)
    14 июля в 22:55
    А что, предыдущий тренер был не бестолковый? Ах да, я забыл, он выиграл бронзу. Ну да, ну да....
    stanichnik
    stanichnik
    14 июля в 22:54, ред.
    На старте сезона, как всегда очень много желающих сместить с трона действующего чемпиона. С одной стороны это отрадно, что у соперников есть желание осуществить задуманное, но огорчает, что им всегда чего-то не хватает. Так вот у Динамо к примеру очень хлипкая оборона, которая вряд ли на сегодня способна остановить питерскую атаку и за последний рубеж в последнее время тоже неспокойно, поэтому Тюкавину не стоит давать громких обещаний, а лучше молча делать своё дело.

    А вообще, только прошу на меня громко не браниться и не поднимать на смех, во время трансляции матча за СуперКубок я грешным делом подумал, что собери Карпин Сборную лучших игроков из всех клубов РПЛ, включая и легионеров и выстави её против чемпиона, и ещё не факт, что подопечные Семака уступили бы этой экспериментальной команде. Настолько чемпион хорош на фоне остальных команд. Болейте за своих, а не против чужих!
    Dinamo
    Dinamo
    14 июля в 22:52
    Эх, Тюка, останавливалка не выросла. С этим бестолковым тренером и полным отсутствием защиты останавливать мы будем мячи сеткой собственных ворот.

    Впрочем это не особо важно, ведь наш так называемый "чемпионат" не имеет больше ничего общего с соревновательным процессом. Лучше потенциально перспективным ребятам валить отсюда хоть куда.
    Boricku
    Boricku
    14 июля в 22:36
    что бы остановить зенит, надо спонсора богаче газпрома
    j47dpfybfdzh
    j47dpfybfdzh
    14 июля в 22:30
    А как это сделать
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