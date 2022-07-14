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«Наконец-то боги меня услышали». Талалаев — о трансфере Агаларова

14 июля 2022, 22:14

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о переходе в команду из Грозного нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

Он должен [в четверг] вечером приехать в Грозный из Махачкалы, это будет чуть позднее. Завтра мы познакомимся, обнимемся. Пропустим его через туннель, если он не захочет рассказать стих или спеть песню — у нас такие традиции в команде.

Мы не боимся брать лучшего бомбардира, потому что надеемся, что он продолжит свое голеодорское шествие в следующем чемпионате. Я три последних трансферных окна просил забивного нападающего. Наконец-то меня услышали боги и руководители нашего клуба.

Будущее Гамида только пишется, минувший сезон показал, на что он способен. Мы друг другу поможем. Он знает, что ему нужно время, чтобы подстроиться под нашу команду. Мы немного видоизменим свою игру, чтобы он лучшим образом использовал свои качества.

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Все комментарии
112910415
112910415
15 июля в 05:24
ну, вариант приемлемый
протон
протон
15 июля в 00:43
Видно что в руководстве Талалаеву есть доверие, игрок Агаларов более близок к Тереку как по духовным связям и краевым. Думаю что решающим было за отцом игрока.
протон
протон
15 июля в 00:20
Не понимаю ехидничества насчёт "фуу Ахмат, а не Европа". Вы хотите устроться на новую работу. У вас на руках два предложения:

1. Уехать в другой город в своей стране в более крупную компанию с повышением в з/п к грамотному специалисту (я про Талалаева, если что).

2. Уехать на другой конец Европы в абсолютно непонятный проект и без знания языка где вас, наверное, никто особо не ждёт. З/п точно меньше, но есть идея фикс, что оттуда вас схантят в более крутую компанию.

Допускаю, что кто-то выберет второй вариант, но это не значит, что он подходит всем)

p.s. не пойму почему тут многих так возбудил Маритиму. Посмотрите где этот клуб финиширует и сколько забивает за сезон. Европа Европой, но на бумаге это какая-то нелепая авантюра.
STVA 1
STVA 1
14 июля в 23:27
Как бы Гамида не накрыл синдром второго сезона
Ironigor
Ironigor
14 июля в 22:18
Отличное усиление для Ахмата. И то что Таллалаеву это как тренеру импонирует, есть положительный импульс в игре для всей команды. Удачи.
vsu4vagykg5f
vsu4vagykg5f
14 июля в 22:18
Сам себя не похвалишь...
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