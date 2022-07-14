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«„Ахмат“ подписал хорошего игрока». Сёмин — о переходе Агаларова

14 июля 2022, 20:53

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о переходе нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в «Ахмат».

«Ахмат» подписал хорошего игрока, он молод и амбициозен. Надеюсь, что Гамид не будет игроком одного сезона. Сейчас он идёт в хорошую команду, к хорошему тренеру, который, как я понимаю, очень хотел приобрести Гамида. Думаю, он найдет ему место в составе.

Вся шумиха вокруг перехода или не перехода Гамида стандартная. Я думаю, что он крепкий парень в психологическом плане и все поймет правильно.

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Все комментарии
протон
протон
14 июля в 23:14
Сёмин ответил максимально адекватно, уважаю, все бы так спокойно реагировали на собравшуюся шумиху, к которой сам Агаларов даже не имеет никакого отношения, так как совершенно не он распускает эти слухи
Carl Lewis
Carl Lewis
14 июля в 21:19
Согласен, игрок хороший.
7meukd5r5k5z
7meukd5r5k5z
14 июля в 21:18
Агаларов еще себя покажет...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июля в 21:15
Согласен, игрок хороший!
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