«„Ахмат“ подписал хорошего игрока». Сёмин — о переходе Агаларова

Бывший тренер «Локомотива» высказался о переходе нападающего «Уфы» в «Ахмат».

«Ахмат» подписал хорошего игрока, он молод и амбициозен. Надеюсь, что Гамид не будет игроком одного сезона. Сейчас он идёт в хорошую команду, к хорошему тренеру, который, как я понимаю, очень хотел приобрести Гамида. Думаю, он найдет ему место в составе.

Вся шумиха вокруг перехода или не перехода Гамида стандартная. Я думаю, что он крепкий парень в психологическом плане и все поймет правильно.