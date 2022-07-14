Р. Билялетдинов считает, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ в сезоне 2022/23

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от нового сезона Российской Премьер-Лиги.
Надеюсь, в сезоне будет напряжение, конечно, что-то поменялось — еврокубков нет, но большинство клубов не играло там, поэтому для них ничего не изменилось. Нет худа без добра: есть шанс взлететь во внутреннем чемпионате. Внимание к РПЛ у меня сейчас, как ни странно, повышенное. Интересно посмотреть на состояние команд, молодых и не очень футболистов, которые получат возможность сыграть. Считаю, нужно искать плюсы, уделять внимание нашей лиге на всех уровнях.
Вряд ли кто-то составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за титул. Они сохранили креативных легионеров. Играя, они получают удовольствие от исполнения и коллективной мысли, выходят из-под агрессивного прессинга. Чтобы только отнять у них мяч, нужно потратить много сил. Петербуржцы по качеству выше остальных, а поводов для спада нет.
Вверху турнирной таблицы хочется видеть не только столичные команды, а, например, Самару, хотя они потеряли нескольких футболистов. В один ряд можно поставить «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Локомотив» — они примерно равны. А набор легионеров, которые там играют, уступают по качеству зенитовским. Будет интересно посмотреть за борьбой между этими коллективами за второе-третье места.
Земля это геоид. Эллипсоид неправильной формы.
Земля это геоид. Эллипсоид неправильной формы.