Масалитин: «Если не возникнет форс-мажора, то чемпион РПЛ уже известен»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.
С возможностями «Зенита» у них вообще не должно быть проблем. Если не возникнет форс-мажора, а легионеры не покинут клуб, то чемпион уже определен. Вся интрига — борьба за второе место и ниже.
Может, это будет сезон команд-открытий? Возьмем «Крылья Советов», оттуда ушли Сергеев, Зиньковский, Сарвели и команда практически распалась. «Сочи»: уехали Кассьерра и Родриго, может уйти Нобоа, и коллектив сразу становится средним. Это касается всех, кроме «Зенита».
В свое время у ЦСКА была хорошая молодежная команда, но как им развиваться, если в основном составе преобладают иностранцы? Их отдавали по арендам, продавали и они растворялись, а когда пришло время заменить иностранцев, оказалось, что это сделать некем. Да, сейчас кто-то начинает появляться, но им нужно время.
На какое место претендует ЦСКА? Надо смотреть. Пришел новый тренер, неизвестно, подходят ли нынешние футболисты под схему Федотова. Не ясно, сколько ему потребуется времени, чтобы отладить и объединить команду. Но «армейцам» требуется усиление во все линии.