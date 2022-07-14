Масалитин: «Если не возникнет форс-мажора, то чемпион РПЛ уже известен»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.

С возможностями «Зенита» у них вообще не должно быть проблем. Если не возникнет форс-мажора, а легионеры не покинут клуб, то чемпион уже определен. Вся интрига — борьба за второе место и ниже.

Может, это будет сезон команд-открытий? Возьмем «Крылья Советов», оттуда ушли Сергеев, Зиньковский, Сарвели и команда практически распалась. «Сочи»: уехали Кассьерра и Родриго, может уйти Нобоа, и коллектив сразу становится средним. Это касается всех, кроме «Зенита».

В свое время у ЦСКА была хорошая молодежная команда, но как им развиваться, если в основном составе преобладают иностранцы? Их отдавали по арендам, продавали и они растворялись, а когда пришло время заменить иностранцев, оказалось, что это сделать некем. Да, сейчас кто-то начинает появляться, но им нужно время.