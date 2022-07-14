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Бабаев: «Экономика Кубка России может увеличиться в десятки раз»

14 июля 2022, 19:22

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказал о новом формате проведения Кубка России.

Мы делаем общее дело. В настоящий момент доходы, которые РФС получает от проведения Кубка России, делятся среди участников турнира. Да, к сожалению, на сегодняшний день они невысокие, но мы уверены, что с учетом той реформы, которую мы обсуждали, и той модели проведения турнира, о которой идет речь, экономика может вырасти даже не в разы, а в десятки раз.

Более того, все те партнеры, с которыми мы вели переговоры в рамках Кубка РПЛ, подтвердили свою высокую заинтересованность в участии в Кубке России, в случае если он будет проведен по образу и подобию проекта Кубок РПЛ. Каким будет призовой фонд? Мы стремимся к цифре порядка 2 млрд рублей к распределению между участниками турнира. Есть официальные предложения, мы ведем переговоры.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
14 июля в 20:12
Может ли Экономика России увеличиться в десятки раз? Может, только слово "кубка" мешает.
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14 июля в 19:24
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