Литвинов: «Главное для „Спартака“ — выиграть чемпионат России и Кубок»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о целях московского клуба в сезоне 2022/23.
Самое главное для нас — выиграть чемпионат России и Кубок. Что касается индивидуальных целей, то я хочу всегда быть рядом с командой, стараться быть на поле как можно чаще.
Верю ли я, что «Спартак» может претендовать на первое место в новом сезоне? Конечно же, я верю в это. Это наша главная цель и мечта! Даже нельзя думать о другом. Цель номер один для «Спартака» — первое место в чемпионате, никак иначе.
но хотелось бы ещё чего-нибудь выиграть ... зачем так скромничать )
но хотелось бы ещё чего-нибудь выиграть ... зачем так скромничать )
Респект парню...
Респект парню...
Недокомплект во всех линиях.
Даже вратарская позиция вызывает вопросы.
Недокомплект во всех линиях.
Даже вратарская позиция вызывает вопросы.