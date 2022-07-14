Литвинов: «Главное для „Спартака“ — выиграть чемпионат России и Кубок»

Полузащитник «Спартака» высказался о целях московского клуба в сезоне 2022/23.

Самое главное для нас — выиграть чемпионат России и Кубок. Что касается индивидуальных целей, то я хочу всегда быть рядом с командой, стараться быть на поле как можно чаще.

Верю ли я, что «Спартак» может претендовать на первое место в новом сезоне? Конечно же, я верю в это. Это наша главная цель и мечта! Даже нельзя думать о другом. Цель номер один для «Спартака» — первое место в чемпионате, никак иначе.