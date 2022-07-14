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Литвинов: «Главное для „Спартака“ — выиграть чемпионат России и Кубок»

14 июля 2022, 20:05

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о целях московского клуба в сезоне 2022/23.

Самое главное для нас — выиграть чемпионат России и Кубок. Что касается индивидуальных целей, то я хочу всегда быть рядом с командой, стараться быть на поле как можно чаще.

Верю ли я, что «Спартак» может претендовать на первое место в новом сезоне? Конечно же, я верю в это. Это наша главная цель и мечта! Даже нельзя думать о другом. Цель номер один для «Спартака» — первое место в чемпионате, никак иначе.

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Все комментарии
112910415
112910415
15 июля в 05:26
неплохо задумано
но хотелось бы ещё чего-нибудь выиграть ... зачем так скромничать )
kaktus903
kaktus903
15 июля в 01:30
    Варвар7
    Варвар7
    15 июля в 00:47
    Он вообще адекватный?
    Союзник противников
    Союзник противников
    15 июля в 00:00
    Зомбируют их,что-ли...
    Garrincha58
    Garrincha58
    14 июля в 23:21
    жаль что нас отстранили от еврокубков а то этот сказочник добавил бы ещё одну задачу Спартака выиграть ЛЧ
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    14 июля в 23:18
    Первый раз вижу чтоб игрок троллил в открытую руководство клуба...
    Респект парню...
    161регион
    161регион
    14 июля в 22:14
    Ахахах.... Я плачу....
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    14 июля в 21:32
    За слова нужно отвечать
    Василий 50
    Василий 50
    14 июля в 21:31
    Трындеть не мешки ворочать
    hjlzuf
    hjlzuf
    14 июля в 21:19
    Для Зенита тоже главное выиграть чемпионат. Главное ставить цель и двигаться к ней..
    VeniaminS
    VeniaminS
    14 июля в 21:14
    Смелое заявление.
    Caniggia
    Caniggia
    14 июля в 20:35
    Походу, Спартак опять на чём-то сидит!
    sihafazatron
    sihafazatron
    14 июля в 20:30
    И все что-ли? А че такие маленькие цели?))
    Валерыч
    Валерыч
    14 июля в 20:23
    С таким составом это - нереально.
    Недокомплект во всех линиях.
    Даже вратарская позиция вызывает вопросы.
    Futurista
    Futurista
    14 июля в 20:21
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    14 июля в 20:20
    С десятого надо хотябы на пятое махнуть
    нечитайло
    нечитайло
    14 июля в 20:19
    Надо сильно постараться
    Caniggia
    Caniggia
    14 июля в 20:17
    Ещё одного обкурили что-ли?
    Ironigor
    Ironigor
    14 июля в 20:17
    Фантазёр , ты Русик !)
    Ayawrik
    Ayawrik
    14 июля в 20:15
    главное в фнл не вылететь
    КЭТиК
    КЭТиК
    14 июля в 20:05
    На столько сил не хватит.
    Гость
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