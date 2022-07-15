«Химки» презентовали Давыдова в футболке Месси

Подмосковные «Химки» посвятили видеоролик в социальных сетях новичку команды, нападающему Денису Давыдову.
На видео Давыдов вышел на поле «Арены Химки» в футболке Лионеля Месси, а под ней оказалась форма «Химок».
Денис Давыдов известен в российском футболе под прозвищем «Русский Месси». В «Химки» перешёл из клуба «Знамя Труда». Также выступал за «Томь», софийский ЦСКА, «Нижний Новгород», «Младу Болеслав», «Спартак» Юрмала и московский «Спартак». На его счету 33 матча в РПЛ (все за «Спартак»), 1 гол и 4 передачи.
Не каждому дано понять,
Что может воин испытать
Когда пред ним зловещей тучей
Ступает вражеская рать.
И дрогнет воин вдруг бывалый
Бог весть как можно то понять
Примером доблести, отваги
Юнец безусый может стать.
Не каждому дано понять,
Что может воин испытать
Когда пред ним зловещей тучей
Ступает вражеская рать.
И дрогнет воин вдруг бывалый
Бог весть как можно то понять
Примером доблести, отваги
Юнец безусый может стать.
русифицированная версия
русифицированная версия