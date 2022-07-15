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«Химки» презентовали Давыдова в футболке Месси

15 июля 2022, 04:34

Подмосковные «Химки» посвятили видеоролик в социальных сетях новичку команды, нападающему Денису Давыдову.

На видео Давыдов вышел на поле «Арены Химки» в футболке Лионеля Месси, а под ней оказалась форма «Химок».

Денис Давыдов известен в российском футболе под прозвищем «Русский Месси». В «Химки» перешёл из клуба «Знамя Труда». Также выступал за «Томь», софийский ЦСКА, «Нижний Новгород», «Младу Болеслав», «Спартак» Юрмала и московский «Спартак». На его счету 33 матча в РПЛ (все за «Спартак»), 1 гол и 4 передачи.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
15 июля в 14:46
Юран сделает из него русского Месси.
амурец
амурец
15 июля в 14:23
Опустили Давыдова сравнив с Месси
Шуnя771
Шуnя771 ответ David Young (раскрыть)
15 июля в 13:08
Полностью согласен.
David Young
David Young ответ Шуnя771 (раскрыть)
15 июля в 13:07
Взрослые люди и не такое могут творить, к сожалению, нередко это связано с проблемами психического характера.
Шуnя771
Шуnя771
15 июля в 13:04, ред.
Как бы взрослые дяди, то дрочат, то в левых футболках выходят, то табуретками машут по черепушкам....))
Gahi
Gahi
15 июля в 10:13
Эх знаменосец ты наш Давыдов!
Не каждому дано понять,
Что может воин испытать
Когда пред ним зловещей тучей
Ступает вражеская рать.
И дрогнет воин вдруг бывалый
Бог весть как можно то понять
Примером доблести, отваги
Юнец безусый может стать.
ОПС
ОПС
15 июля в 09:54
Ну и что к чему?
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
15 июля в 09:50
Мечтают и только.
Caniggia
Caniggia
15 июля в 08:47
И к чему эти понты? Опять сыграет несколько матчей, не отметившись результативными действиями и отправится восвояси обратно "феерить" в великом "Знамя Труда"!
vruzz42v7byj
vruzz42v7byj ответ 112910415 (раскрыть)
15 июля в 07:55
скорее пиратская с кучей вырезанного функционала
112910415
112910415
15 июля в 07:35
очень круто
русифицированная версия
Scorp689
Scorp689
15 июля в 07:26
Уровень второй лиги....
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