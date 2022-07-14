«Химки» подписали бывшего полузащитника «Рубина» Зуева

Пресс-служба «Химок» объявила о трансфере бывшего полузащитника «Рубина» .

«Химки» заключили контракт с полузащитником Александром Зуевым, который будет действовать до конца до конца сезона 2023/24. Игрок уже прошел медосмотр в подмосковной команде. За нашу команду Александр будет выступать под номером 17.

Зуев прокомментировал свой переход в «Химки»:

К «Химкам» я присоединился только на днях, но уже оценил классную атмосферу в команде и с нетерпением жду начала сезона. Моя главная задача сейчас — побыстрее набрать кондиции, чтобы как можно скорее начать приносить пользу в команде. Впереди — интересный и сложный сезон, и надеюсь, он будет для «Химок» успешным.