Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Химки» подписали бывшего полузащитника «Рубина» Зуева

14 июля 2022, 21:04

Пресс-служба «Химок» объявила о трансфере бывшего полузащитника «Рубина» Александра Зуева.

«Химки» заключили контракт с полузащитником Александром Зуевым, который будет действовать до конца до конца сезона 2023/24. Игрок уже прошел медосмотр в подмосковной команде. За нашу команду Александр будет выступать под номером 17.

Зуев прокомментировал свой переход в «Химки»:

К «Химкам» я присоединился только на днях, но уже оценил классную атмосферу в команде и с нетерпением жду начала сезона. Моя главная задача сейчас — побыстрее набрать кондиции, чтобы как можно скорее начать приносить пользу в команде. Впереди — интересный и сложный сезон, и надеюсь, он будет для «Химок» успешным.

«Химки» подписали бывшего полузащитника «Рубина» Зуева

Все новости
«Зенит» дождался бразильцев, Шиманьски уехал в Голландию. Новые симптомы трансферной лихорадки РПЛ
22 июляАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии3
ОфициальноБеленов подписал контракт с «Рубином»
21 июля Фото
Официально«Локомотив» объявил о переходе Ивана Игнатьева
21 июля Фото
«Динамо» подпишет центрбека Роберто Фернандеса. Но пустота в защите по-прежнему пугает
21 июляМаксим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии2
ОфициальноАргентинский полузащитник Лукас Вера прибыл в расположение «Оренбурга»
20 июля Фото
Официально«Краснодар» объявил о заключении контракта с хавбеком Баньяцем
20 июля Фото
Все комментарии
1 984
1 984
15 июля в 00:33
Удачи в новом клубе.
протон
протон
14 июля в 23:33
Спартаковский Месси с возвращением в РПЛ!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июля в 21:08
Сможет помочь команде...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 