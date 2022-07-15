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Тарханов: «„Спартак“ и ЦСКА будут оказывать сопротивление „Зениту“»

15 июля 2022, 03:44
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Заслуженный тренер России Александр Тарханов, ранее возглавлявший «Химки», поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча подмосковной команды с «Зенитом» в 1-м туре РПЛ и высказался о шансах сине-бело-голубых на очередное чемпионство.

Я думаю, что «Зенит» все-таки выиграет у «Химок». Хотя просто так «Химки» не сдадутся. Сергей Юран достаточно эмоционален. Так что он зарядит команду, и она будет бороться.

Команда у «Зенита» сильнее, чем у всех. Но футбол такая вещь, что однозначно сказать, что та или иная команда станет чемпионом, нельзя. Конечно, превзойти «Зенит» вряд ли кто-то сможет, но сопротивление «Зениту» будут все оказывать. Какие-то сложности все равно будут. «Баварии» в Бундеслиге тоже сопротивление оказывают, и немало проигранных матчей у нее было. И у «Зенита», конечно, тоже не будет все гладко. Так, конечно, по всем показателям они — чемпионы. Но каждая команда, особенно ЦСКА и «Спартак», будут оказывать ему сопротивление.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
15 июля в 09:26
Простите за сравнение, но когда девушку насилуют, она тоже сопротивляется. Так что оказывать сопротивление - это одно, а дать результат - это другое. На данный момент ЦСКА просто развалился на наших глазах, а про Спартак и говорить ничего не хочется
hjlzuf
hjlzuf
15 июля в 07:19
Сопротивление будет сломлено.
gh36sdm56gbe
gh36sdm56gbe
15 июля в 04:43
Нужно учредить приз, кто отнимет очки у Зенита...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 июля в 04:40
Может вообще не начинать чемпионат если все считают, что чемпиона уже назначили.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
15 июля в 04:25
Даешь лозунг:
"Кто раздвинет полушария Зине, тот не мужик, а 321!".
Для стимула. Другого выхода нет.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
15 июля в 03:50
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