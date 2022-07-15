Тарханов: «„Спартак“ и ЦСКА будут оказывать сопротивление „Зениту“»

Заслуженный тренер России , ранее возглавлявший «Химки», поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча подмосковной команды с «Зенитом» в 1-м туре РПЛ и высказался о шансах сине-бело-голубых на очередное чемпионство.

Я думаю, что «Зенит» все-таки выиграет у «Химок». Хотя просто так «Химки» не сдадутся. Сергей Юран достаточно эмоционален. Так что он зарядит команду, и она будет бороться.