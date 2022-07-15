Тарханов: «„Спартак“ и ЦСКА будут оказывать сопротивление „Зениту“»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов, ранее возглавлявший «Химки», поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча подмосковной команды с «Зенитом» в 1-м туре РПЛ и высказался о шансах сине-бело-голубых на очередное чемпионство.
Я думаю, что «Зенит» все-таки выиграет у «Химок». Хотя просто так «Химки» не сдадутся. Сергей Юран достаточно эмоционален. Так что он зарядит команду, и она будет бороться.
Команда у «Зенита» сильнее, чем у всех. Но футбол такая вещь, что однозначно сказать, что та или иная команда станет чемпионом, нельзя. Конечно, превзойти «Зенит» вряд ли кто-то сможет, но сопротивление «Зениту» будут все оказывать. Какие-то сложности все равно будут. «Баварии» в Бундеслиге тоже сопротивление оказывают, и немало проигранных матчей у нее было. И у «Зенита», конечно, тоже не будет все гладко. Так, конечно, по всем показателям они — чемпионы. Но каждая команда, особенно ЦСКА и «Спартак», будут оказывать ему сопротивление.
"Кто раздвинет полушария Зине, тот не мужик, а 321!".
Для стимула. Другого выхода нет.
"Кто раздвинет полушария Зине, тот не мужик, а 321!".
Для стимула. Другого выхода нет.